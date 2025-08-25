Cabinet Meeting: କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ ବୈଠକରେ ୪ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ
Cabinet Meeting: କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ ବୈଠକରେ ୪ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ

ଲୋକସେବା ଆୟୋଗର ୩ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍‌ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ମାନ୍ୟୁଫାକ୍‌ଚରିଂ ପଲିସିକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର । ମାନ୍ୟୁଫାକ୍‌ଚରିଂ ପାଇଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ସବ୍‌ସିଡି, ଟର୍ଣ୍ଣଓଭର ଇନ୍‌ସେଣ୍ଟିଭ୍‌ ମିଳିବ ଏବଂ ୧୦ଟି ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ସବସିଡି କିମ୍ବା ଟର୍ଣ୍ଣଓଭର ଅନୁଯାୟୀ ଇନସେଣ୍ଟିଭ ମିଳିବ ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Aug 25, 2025, 09:19 PM IST

Cabinet Meeting: କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ ବୈଠକରେ ୪ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ

Odisha Cabinet Meeting: ଆଜି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ବୈଠକରେ ୪ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ । ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କେଉଁସବୁ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ମୋହର ମିଳିଛି ।

ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍‌ ଓ ଆଇଟି ବିଭାଗର ୨ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ଓ GA ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୋଇଛି । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୮ରୁ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୋଇଛି । ଲୋକସେବା ଆୟୋଗର ୩ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍‌ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ମାନ୍ୟୁଫାକ୍‌ଚରିଂ ପଲିସିକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର । ମାନ୍ୟୁଫାକ୍‌ଚରିଂ ପାଇଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ସବ୍‌ସିଡି, ଟର୍ଣ୍ଣଓଭର ଇନ୍‌ସେଣ୍ଟିଭ୍‌ ମିଳିବ ଏବଂ ୧୦ଟି ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ସବସିଡି କିମ୍ବା ଟର୍ଣ୍ଣଓଭର ଅନୁଯାୟୀ ଇନସେଣ୍ଟିଭ ମିଳିବ । ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍‌ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ମାନ୍ୟୁଫାକ୍‌ଚରିଂରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ ହେବ । ନୂଆ ଆଇଟି ପଲିସିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି । ନୂଆ ଆଇଟି ପଲିସିରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ସବସିଡି ୩୦%କୁ ବୃଦ୍ଧି, ଅପର ଲିମିଟ ଉଠିଗଲା ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି ।

