Add Zee Business As A Preferred Source
App

ସ୍କୁଲ ବହି ତ୍ରୁଟି ଘଟଣାରେ ୪ଜଣ ନିଲମ୍ବିତ

ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ତତ୍କାଳୀନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନୋଜ ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି । ୩ ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଲିପ୍ତା ମିଶ୍ର, ଦିଲୀପ ସାହୁ ଓ ଭାରତୀ ଟୁଡୁ ମଧ୍ୟ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 26, 2026, 06:09 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 06:09 PM IST
ସ୍କୁଲ ବହି ତ୍ରୁଟି ଘଟଣାରେ ୪ଜଣ ନିଲମ୍ବିତ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Weekly Horoscope: ଜୁଲାଇ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ କିପରି ବିତିବ ? ପଢନ୍ତୁ ରାଶିଫଳ
Weekly Horoscope1 hr ago
2
Top 10 News Headlines Odisha1 hr ago
3
FIFA 20262 hrs ago
4
Rangashoor2 hrs ago
5
Odia News3 hrs ago