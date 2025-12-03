Odisha News: ରାଜ୍ୟରେ ୩ କୋଟି ୨୭ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚାଉଳ

Trending Photos
Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜରୁରୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ୩ କୋଟି ୨୭ ଲକ୍ଷ ୮୩ ହଜାର ୬୭୩ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଖାଦ୍ୟାନ୍ନ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ୨୦୧୩ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ବଳରେ ଏମାନଙ୍କୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟାନ୍ନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟର ପରିବହନ ଏବଂ ବିତରଣ ବାବଦରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଲେଖାଏଁ ଅର୍ଥ ବହନ କରୁଛନ୍ତି। ବଣ୍ଟା ଯାଉଥିବା ଚାଉଳ କିଣିବା ଓ ପରିବହନ ବାବଦରେ ଡିଲର ମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉନାହିଁ। କେବଳ ବିତରଣ ପାଇଁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ୧୦୪ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ନୂତନ ରାସନକାର୍ଡ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଆବେଦନ ବଢୁଛି ଏବଂ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ୧୫ ଲକ୍ଷ ୩୩ ହଜାର ୧୫୩ଟି ଆବେଦନ ପତ୍ର ସରକାରଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ୩ ଲକ୍ଷ ୨୩ ହଜାର ୧୪୫ ଜଣଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ କରାଯାଇ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ୪ ଲକ୍ଷ ୭୨ ହଜାର ୪୭୮ ଜଣଙ୍କୁ ନୂଆ କରି ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିରୀକ୍ଷଣ ଚୁଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆବେଦନ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାରୁ ୧ ଲକ୍ଷ ୪୫ ହଜାର ୫୬୪ଟି ଆବେଦନ ସରକାରଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ସେଥିରୁ ୨୪ ହଜାର ୭୯୬ଟି ଆବେଦନ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବାରୁ ଏଥିରୁ ୪୯ ହଜାର ୯୬ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।