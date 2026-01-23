Freight Train Derailment: ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ରେଳପଥ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ରୁପ୍ସା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି।
ବାଲେଶ୍ୱର: ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ରେଳପଥ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ରୁପ୍ସା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି। ଷ୍ଟେସନରେ ମାଲ୍ ଅନଲୋଡ କରି ସାରିବା ପରେ ଚତୁର୍ଥ ଲାଇନ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ସ୍ଥିତି ପରଖିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ
ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇବା ମାତ୍ରେ ରେଳବାଇର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ପାଇଁ ରେଳ ଧାରଣାର ମରାମତି ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁରନ୍ତ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି।
ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ଟି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏବଂ କିଭଳି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହେଲା ସେ ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ୍ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ଏହା ଘଟିଛି କି ନାହିଁ, ତାହାର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଚାଲିଛି କାମ
ତାଜା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରେଳ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ମରାମତି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ଟ୍ରାକ୍ ଦେଇ ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବାକୁ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି।