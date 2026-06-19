Pallavi Deori: ଆସାମର ଜଣେ ପଦକ ବିଜେତା କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ CRUT ଇ-ବସ୍ ଚାଳକ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁ ପଲ୍ଲବୀ ଦେଓରୀ। ଏହି କାହାଣୀ କେବଳ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତର ଅନେକ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ଙ୍କ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି।
ପଲ୍ଲବୀ ଦେଓରୀ ଏକ ସମୟରେ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଆସାମ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପଦକ ଜିତି ସମ୍ମାନ ଆଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ଓ ଜୀବିକାର ଆବଶ୍ୟକତା ତାଙ୍କୁ ନିଜର କ୍ରୀଡ଼ା ସ୍ୱପ୍ନରୁ ଦୂରେଇ ଚାକିରି ଖୋଜିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଓଡ଼ିଶାର CRUT ଅଧୀନରେ ଇ-ବସ୍ ଚାଳକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଏକପଟେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଓ ପରିଶ୍ରମର ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଶର କ୍ରୀଡ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥାର କିଛି କଠୋର ସତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି।
କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମତରେ, କ୍ରିକେଟ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଖେଳରେ ଦକ୍ଷତା ଦେଖାଇଥିବା ଅନେକ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁଯୋଗ, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇନଥାନ୍ତି। ଫଳରେ ଅନେକ ପ୍ରତିଭା ଅଧା ବାଟରେ ହିଁ ହଜିଯାଏ। ସାମାଜିକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କ୍ରିକେଟରମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ମଞ୍ଚରେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ାର ଖେଳାଳିଙ୍କ ପ୍ରତି ସେହି ମାତ୍ରାର ଆଗ୍ରହ ଓ ସମର୍ଥନ ଦେଖାଇ ନଥାଉ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଅନେକ ପଦକ ବିଜେତା ଖେଳାଳି ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଜୀବନ-ଜୀବିକା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ପଥ ବାଛିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି।
ତେବେ ପଲ୍ଲବୀଙ୍କୁ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ CRUTର ପଦକ୍ଷେପକୁ ଅନେକେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନଜନକ ଜୀବିକା ଦେଇଥିବା ବେଳେ, ଏକ ପଦକ ବିଜେତା କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥିବା ଘଟଣା ଦେଶର କ୍ରୀଡ଼ା ପରିବେଶକୁ ନେଇ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ପଲ୍ଲବୀ ଦେଓରୀଙ୍କ କାହାଣୀ କେବଳ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସଫଳତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଦେଶର ଅନେକ ଅବହେଳିତ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର ପ୍ରତିଛବି ଭାବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।