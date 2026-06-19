Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Pallavi Deori: କ୍ରିକେଟ୍ ବାହାରେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍‌ଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ! ପଲ୍ଲବୀଙ୍କ କାହାଣୀ ଖୋଲିଦେଲା ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର

Pallavi Deori: କ୍ରିକେଟ୍ ବାହାରେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍‌ଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ! ପଲ୍ଲବୀଙ୍କ କାହାଣୀ ଖୋଲିଦେଲା ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର

ପଲ୍ଲବୀ ଦେଓରୀ ଏକ ସମୟରେ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଆସାମ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପଦକ ଜିତି ସମ୍ମାନ ଆଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ଓ ଜୀବିକାର ଆବଶ୍ୟକତା ତାଙ୍କୁ ନିଜର କ୍ରୀଡ଼ା ସ୍ୱପ୍ନରୁ ଦୂରେଇ ଚାକିରି ଖୋଜିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଓଡ଼ିଶାର CRUT ଅଧୀନରେ ଇ-ବସ୍ ଚାଳକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 19, 2026, 11:15 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 11:15 AM IST
Pallavi Deori: କ୍ରିକେଟ୍ ବାହାରେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍‌ଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ! ପଲ୍ଲବୀଙ୍କ କାହାଣୀ ଖୋଲିଦେଲା ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦରୁ ହତ୍ୟା! ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ...
Odisha news14 min ago
2
vigilance raid48 min ago
3
Malkangiri Doctor Assault1 hr ago
4
Waterways Leisure Tourism IPO1 hr ago
5
Petrol Diesel price2 hrs ago