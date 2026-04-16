Odisha News: ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବାରୁ ମଶାଣି ମନା, ୩୬ ଘଣ୍ଟା ଧରି ପଡ଼ି ରହିଲା ମୃତ ଦେହ...

Trending Photos
ନବରଙ୍ଗପୁର:(Niroj Satapathy) ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବାରୁ ମଶାଣି ମନା। ଜଣେ ବୃଦ୍ଧାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବାରୁ ମଶାଣିରେ ସ୍ଥାନ ନ ଦେବାରୁ ଉତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏପରି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ରାଇଘର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡୁମୁରୀମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ।
ଡୁମୁରୀମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ରାଇମତି ଗଣ୍ଡ (୭୦) ଗତ ସୋମବାର ଦିନ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଥିଲେ। ମୃତାଙ୍କ ପରିବାର ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବାରୁ ଶବକୁ ଶ୍ମଶାନ ଦେବାକୁ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ମନା କରି ଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଉଭୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଉତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ୩୬ ଘଣ୍ଟା ଧରି ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନର ଉଦ୍ୟମ ପରେ ଶବକୁ ସତ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଶବ ସତ୍କାର ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ପରିବାରର ଜମିରେ ଶେଷରେ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ।
— ZEE Odisha News (@ZeeOdisha) April 16, 2026
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଉମରକୋଟ ବ୍ଲକ ର ଅଣ୍ଡିରି ଗ୍ରାମରେ ମାଣିକ ସାଉନ୍ତ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାବେଳେ, ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ ମଶାଣି ମିଳି ନଥିଲା। ୩ ଦିନ ଧରି ଉତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପରେ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ଗତକାଲି ବୁଧବାର ଦିନ ନିଜ ଘର ବାଡ଼ିରେ ଶବ ସତ୍କାର କରା ଯାଇଥିଲା। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟ, ରାଇଘର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏପରି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଥିଲେ ବି ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗରେ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି।