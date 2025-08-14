Odisha Police: ରାଜ୍ୟର ୧୧ ପୁଲିସଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର

Trending Photos
Odisha Police: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପୁଲିସ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ଅବଦାନ ଲାଗି ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତିନୋଟି ବର୍ଗରେ ଦେଶର ୯୫୦ ଜଣ ପୁଲିସ, ୬୨ଜଣ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ଅଧିକାରୀ ୪୫ ଜଣ ଗୃହ ରକ୍ଷୀ ଓ ସିଭିଲ ଡିଫେନସ୍ କର୍ମୀ, ୧୩ ଜଣ ଜେଲ ସେବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨୩୩ ଜଣଙ୍କୁ ସାହସିକତା ପୁରସ୍କାର, ୯୯ ଜଣଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ୭୫୮ ଜଣଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
ଏହି ତାଲିକାରେ ପୁଲିସ ବର୍ଗରେ ୨୨୬ ଜଣଙ୍କୁ ସାହସିକତା ପୁରସ୍କାର, ୮୯ ଜଣଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ୬୩୫ ଜଣଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ୬ ଜଣଙ୍କୁ ସାହସିକତା ପୁରସ୍କାର, ୫ ଜଣଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ୫୧ଜଣଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ହୋମଗାର୍ଡ ଓ ସିଭିଲ୍ଡିଫେନ୍ସ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ୧ ଜଣଙ୍କୁ ସାହସିକତା ପୁରସ୍କାର, ୩ ଜଣଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ୫୧ ଜଣଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଜାଲ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସିତ କରିବା ଲାଗି ୨ ଜଣଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ୩୧ ଜଣଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।
ପ୍ରକାଶିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର ୯ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ସାହସିକତା ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ। ଏଥିନେଇ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ୨୦୨୫ ଅବସରରେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
ସାହସିକତା ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ୯ ଜଣ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି, ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅମରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନରେନ୍ଦ୍ର, କନଷ୍ଟେବଳ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାୟକ, ଓଡ଼ିଶା ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ଅର୍ଜୁନ ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମଲ୍ଲକ, ହାବିଲଦାର ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ବାଘ, କମାଣ୍ଡୋ ଡମ୍ବରୁଧର ଭୋଇ, ନବୀନ କୁମାର ସାହୁ, ପ୍ରଦୀପ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ଅଭିମନ୍ୟୁ ମାଝି।
ଦେଶର ସମୁଦାୟ ୨୩୩ ଜଣ ପୁଲିସ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଗୃହରକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଏହି ସାହସିକତା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
ସେହିପରି ସ୍ୱଧୀନତା ଦିବସର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ୯୯ଜଣ ପୁଲିସ ଅଧିକରୀଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦକ ପୁରସ୍କାରରେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ସେବାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡା ଏବଂ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ନରେଶ କୁମାର ପଟେଲ୍ଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
ସେହିପରି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ପାଇଁ ମେରିଟୋରିୟସ ପୁରସ୍କାର ତାଲିକାରେ ଦେଶର ୭୫୮ ଜଣ ପୁଲିସ ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ସେବାର ୧୧ ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ହେଲେ, ସହକାରୀ ଆଇଜି ମହେଶ୍ୱର ସେଠୀ, ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଦାଶ, ଡିଏସ୍ପି ଆଶୀଷ କୁମାର ରାଉତ, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଶ୍ରୀନିବାସ ଦୋରା, ହେମାମାଳିନୀ ନାୟକ, କମାଣ୍ଡାଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ମଲ୍ଲିକ, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସନ୍ତୋଷକୁମାର ମିର୍ଦ୍ଧା, ଏଏସ୍ଆଇ ଅରୁଣ କୁମାର ସାମନ୍ତ, ଅରବିନ୍ଦ ଦାସ ଏବଂ କନଷ୍ଟେବଳ ଚିନ୍ମୟୀ ରାଉତ।
ଅଗ୍ନିଶମ ସେବାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ପାଇଁ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ ମେଡାଲ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ବିଭାଗର ଦୁଇଜଣ ଅଗ୍ରଣୀ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ସୁଧାକର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ନନ୍ଦଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ସେହିପରି ହେମାଗାଡ଼ ସେବାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ପାଇଁ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଦାସ, ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଲେଙ୍କା ଏବଂ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ କୁଅଁରଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଜେଲ୍ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ପାଇଁ ସହକାରୀ ଜେଲର ସୁଧୀର କୁମାର ଜେନା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଓ୍ୱାର୍ଡର ସରୋଜ କୁମାର ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ।