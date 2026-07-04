Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha News: ଜୁଆ ଆଡ୍ଡାରେ ପୋଲିସ୍ ର ଚଢାଉ,୫ ଗିରଫ

Odisha News: କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଏମ୍. ରାମପୁର ଥାନା ସୀମା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଜବାହାଲ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଚାଉଳ ମିଲ୍ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ଏକ ଜୁଆ ରାକେଟକୁ ପୋଲିସ ପର୍ଦାଫାସ କରି ଏହି ମାମଲାରେ ୫ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 04, 2026, 01:08 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 01:08 PM IST
Odisha News: ଜୁଆ ଆଡ୍ଡାରେ ପୋଲିସ୍ ର ଚଢାଉ,୫ ଗିରଫ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ ଝୁଲିପଡ଼ିଲେ ମହିଳା IIC,ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ
Odisha news1 hr ago
2
road accident3 hrs ago
3
petrol diesel price today3:33 AM IST
4
top 10 news today2:43 AM IST
5
Rain Alert1:51 AM IST