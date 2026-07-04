Odisha News: ଜୁଆ ଆଡ୍ଡାରେ ପୋଲିସ୍ ର ଚଢାଉ,୫ ଗିରଫ

Odisha News: କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଏମ୍. ରାମପୁର ଥାନା ସୀମା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଜବାହାଲ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଚାଉଳ ମିଲ୍ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ଏକ ଜୁଆ ରାକେଟକୁ ପୋଲିସ ପର୍ଦାଫାସ କରି ଏହି ମାମଲାରେ ୫ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।ଗିରଫ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଉଳ ମିଲ୍ ମାଲିକ ଶଙ୍କରଲାଲ ଅଗ୍ରୱାଲ, ତୁସୁରାର ବିନୋଦ ଜୈନ, ଜଗଦମ୍ବା ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ମାଲିକ ସୁନୀଲ କେଡିଆ, ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ, ଏବଂ ଜୋରାଡୋବ୍ରା ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରକାଶ।
ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଇ, କେସିଙ୍ଗା ଏସଡିପିଓ ସନ୍ଦୀପ କୁମାର ମାଝୀ, ଏମ୍. ରାମପୁର ପୋଲିସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ, ବାଲାଜୀ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ବେଆଇନ ଜୁଆ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଚଢାଉ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ହାତରେ ଧରିଥିଲା। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ୬୪,୩୯୦ ନଗଦ ଟଙ୍କା, ଏକ କାର ଏବଂ ସାତ ପ୍ୟାକେଟ ତାସ ଜବତ କରିଛି। ଚଢାଉ ପରେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଏମ୍. ରାମପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ମାମଲା (କେସ୍ ନଂ ୧୭୦/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି, ପୋଲିସ କହିଛି, ଏହି ର ୍ୟାକେଟ୍ କେତେ ପରିମାଣର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।