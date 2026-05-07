Odisha News: ଗାନ୍ଧୀପଥେ ନ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ

Odisha News: ପାରାଦୀପ: ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏରସମା ବ୍ଲକ ଢ଼ିଙ୍କିଆ ଚାରିଦେଶରେ ମେଳି ହୋଇଛନ୍ତି ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ । ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବିସ୍ଥାପିତ ଓ ପ୍ରଭାବିତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଆଜି ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଢ଼ିଙ୍କିଆରୁ ରାଜଧାନୀ ଗାନ୍ଧୀପଥେ ନ୍ୟାୟଯାତ୍ରା ଢ଼ିଙ୍କିଆ ଗ୍ରାମର ଫୁଲଖାଇ ମନ୍ଦିର ପଦଯାତ୍ରାକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ।
ଧାନ, ପାନ, ମୀନକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରୁଥିବା ଢ଼ିଙ୍କିଆ ଚାରିଦେଶରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ତାର ଆତଙ୍କରାଜ ଚଳାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃବୃନ୍ଦ । ଏଠି ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏଠି ଜଙ୍ଗଲ କାଟି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପକାଯାଉଛି। ସରକାର ବିକାଶର ନାରା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଢ଼ିଙ୍କିଆ ଚାରିଦେଶରେ ବିକାଶ ବଦଳରେ ବିନାଶ ଚାଲିଥିବା ନେଇ କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସୁର ରାଉତରାୟ । ଆମେ ଶିଳ୍ପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଶିଳ୍ପର ଗୁଣ୍ଡାଗିରିକୁ ନୁହେଁ, ଢ଼ିଙ୍କିଆ ଚାରିଦେଶରେ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଅତୀତରେ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରିଥିଲା ତାହାକୁ ଆଜି ବି ଢ଼ିଙ୍କିଆ ଚାରିଦେଶବାସୀ ଭୁଲିପାରୁନାହାନ୍ତି l
କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ବିଗତ ବିଜେଡି ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଢ଼ିଙ୍କିଆ ଚାରିଦେଶ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳିଥିଲା ଠିକ ସେହିଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜେପି ସରକାର ସମାନ ନୀତି ଆପଣାଇଛନ୍ତି । ସମଗ୍ର ଓଡିଶାର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି,ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି l ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଶିଳ୍ପ ନାମରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଶୋଷଣର ପ୍ରତିବାଦ କରି ବୁଧବାରଠାରୁ ଆସନ୍ତା ୧୪ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀପଥେ ନ୍ୟାୟଯାତ୍ରା ଢ଼ିଙ୍କିଆ ଚାରିଦେଶ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି l
ଆସନ୍ତା ୧୪ ତାରିଖ ରାଜଧାନୀ ରେ ରାଜ୍ୟ ର କୋଣ ଅନୁକୋଣ ରୁ ଶିଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତାରିତ ଅଞ୍ଚଳ ବାସି ଯୋଗଦେବା ସହିତ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ l ଏହି ଦାବି କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ପାଳନ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ କରିବେ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ରାଜରାସ୍ତା କୁ ଓହ୍ଲାଇ ଶିଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତାରିତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବ।
