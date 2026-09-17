ଯାନବାହାନରେ ପମ୍ପ ଭରୁଥିବା ଟଙ୍କାରୁ ଗଣେଶ ପୂଜା...ଜାଣନ୍ତୁ ପୂରା କାହାଣୀ

ସମ୍ୱଲପୁର: ଦୀର୍ଘ ୪୦ ବର୍ଷ ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ଯାନବାହାନରେ ପମ୍ପ ଭରୁଥିବା ଟଙ୍କାରୁ କରନ୍ତି ଗଣେଶ ପୂଜା । ପଙ୍କଚର ଟଙ୍କାରେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ସହ ଘର ଚଳାଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷ ତମାମ ଗାଡିରେ ଯେଉଁ ପମ୍ପ ଭରା ଟଙ୍କା ଆସେ ସେଥିରୁ ଗଣେଶ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ସାହୁ କଲୋନୀର ରାଜୁ ଚଟର୍ଜୀ ।
ରାଜୁଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ, ସେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଗଣେଶ ପୂଜା । ସେ ସମୟରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ପୂଜା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ପିଲାବେଳେ ଦିନେ ସେ ମାଆଙ୍କ ସହ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ସେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ, ସାହି ଲୋକେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି କିଛି ଟଙ୍କା ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଟଙ୍କାରେ ପଡା ପୂଜା ସବୁ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି । ରାଜୁ ସେ ବାବଦରେ ଜାଣିବା ପରେ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସ ତିଆରି କରି ସେହି ଠାରେ ପମ୍ପ ଦିଆ ଟଙ୍କା ରଖି ଗଣେଶ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ । ତାହା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଆଉ ବିଶେଷ ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟ ହେଉ ନ ଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ।