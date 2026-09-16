/Ganesh Visarjani Tragedy: ଗଣେଶ ଭସାଣି ବେଳେ ଅଘଟଣ: ନଦୀରେ ଭାସିଗଲେ ୪ ଯୁବକ, ୩ ଉଦ୍ଧାର; ଜଣେ ନିଖୋଜ

Ganesh Visarjani Tragedy: ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏରସମା ଥାନା ଅଧୀନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଓରନାଳ ଗ୍ରାମରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଭସାଣି ବେଳେ ଘଟିଛି ଅଘଟଣ। ଗୋପାଳପୁର ନଦୀରେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଭସାଣି କରିବା ସମୟରେ ୪ ଜଣ ଯୁବକ ପାଣିରେ ଭାସିଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ଏରସମା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଏକ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା।
ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଗଣେଶ ଭସାଣି ବେଳେ ଅଘଟଣ, ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ #ganeshvisarjantragedy pic.twitter.com/nLS2T5PEUv
— ZEE Odisha News (@ZeeOdisha) September 16, 2026
ତେବେ ଏବେ ବି ଜଣେ ଯୁବକ ନିଖୋଜ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନିଖୋଜ ଯୁବକଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ନଦୀରେ ଉଦ୍ଧାର ଅଭିଯାନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏରସମା ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ନିଖୋଜ ଯୁବକଙ୍କ ପରିଚୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।