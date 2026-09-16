Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Ganesh Visarjani Tragedy: ଗଣେଶ ଭସାଣି ବେଳେ ଅଘଟଣ: ନଦୀରେ ଭାସିଗଲେ ୪ ଯୁବକ, ୩ ଉଦ୍ଧାର; ଜଣେ ନିଖୋଜ

Ganesh Visarjani Tragedy: ଗଣେଶ ଭସାଣି ବେଳେ ଅଘଟଣ: ନଦୀରେ ଭାସିଗଲେ ୪ ଯୁବକ, ୩ ଉଦ୍ଧାର; ଜଣେ ନିଖୋଜ

ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ଏରସମା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଏକ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା।

Reported ByNarayan BeheraEdited ByPriyambada Rana
Published: Sep 16, 2026, 08:39 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 08:39 PM IST
Ganesh Visarjani Tragedy: ଗଣେଶ ଭସାଣି ବେଳେ ଅଘଟଣ: ନଦୀରେ ଭାସିଗଲେ ୪ ଯୁବକ, ୩ ଉଦ୍ଧାର; ଜଣେ ନିଖୋଜ
Image Credit: Image Source: Reporter

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା, ଓଡ଼ିଶାରେ ବାତ୍ୟା ହେବା ନେଇ ଏପରି କହିଲେ IMD ଡିଜି
2
3
4
5