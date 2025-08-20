Ganjam Accident: ହୁମ୍ମାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା,ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୪ ଲକ୍ଷର ସହାୟତା ଘୋଷଣା

Ganjam Accident: ଭୟଙ୍କର...ଛାତିଥର...ଅଭାବନୀୟ...। ଗଂଜାମ ହୁମ୍ମା ଠାରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ମହିଳା ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ମୃତ ମହିଳା ଜଣକ ହେଲେ କେ. ମାଳତୀ ପ୍ରଧାନ।
Ganjam Accident: ଭୟଙ୍କର...ଛାତିଥର...ଅଭାବନୀୟ...। ଗଂଜାମ ହୁମ୍ମା ଠାରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ମହିଳା ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ମୃତ ମହିଳା ଜଣକ ହେଲେ କେ. ମାଳତୀ ପ୍ରଧାନ। ସ୍ବାମୀ କେ. ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ଖବର ଜାଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛବା ସହିତ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦଗତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ ୪ ଲକ୍ଷର ଅନୁକମ୍ପା ମୂଳକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହୁମ୍ମାଠାରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କେ. ମାଳତୀ ପ୍ରଧାନ (ସ୍ୱାମୀ - କେ. ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ) ଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ @MohanMOdisha ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରର ନିକଟତମ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ପାଇଁ…
