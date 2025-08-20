Ganjam Accident: ହୁମ୍ମାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା,ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୪ ଲକ୍ଷର ସହାୟତା ଘୋଷଣା
Ganjam Accident: ଭୟଙ୍କର...ଛାତିଥର...ଅଭାବନୀୟ...। ଗଂଜାମ ହୁମ୍ମା ଠାରେ  ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ମହିଳା ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ମୃତ ମହିଳା ଜଣକ ହେଲେ କେ. ମାଳତୀ ପ୍ରଧାନ।

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Aug 20, 2025, 11:45 AM IST

Ganjam Accident: ଭୟଙ୍କର...ଛାତିଥର...ଅଭାବନୀୟ...। ଗଂଜାମ ହୁମ୍ମା ଠାରେ  ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ମହିଳା ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ମୃତ ମହିଳା ଜଣକ ହେଲେ କେ. ମାଳତୀ ପ୍ରଧାନ। ସ୍ବାମୀ କେ. ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ଖବର ଜାଣି  ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛବା ସହିତ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦଗତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହିତ  ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ ୪ ଲକ୍ଷର ଅନୁକମ୍ପା ମୂଳକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।  

 

 

