Zee OdishaOdisha StateAuto Rickshaw Ambulance: ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମରେ ମାଗଣା ଅଟୋ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଆରମ୍ଭ

Auto Rickshaw Ambulance: ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମରେ ମାଗଣା ଅଟୋ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଆରମ୍ଭ

Auto Rickshaw Ambulance: ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରବେଶରେ ଶେଷ ମାଇଲ ସଂଯୋଗୀକରଣ ବ୍ୟବଧାନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି, ବିଶେଷକରି ଗର୍ଭବତୀ ମା' ଏବଂ ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ।

Written By  Rashmita Sahoo|Reported By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Apr 28, 2026, 02:19 PM IST

Auto Rickshaw Ambulance: ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସୋମବାର ଦିନ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏବଂ ଏକ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପରିବହନ ପାଇଁ ଏକ ମାଗଣା ଅଟୋ-ରିକ୍ସା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ‘ନିରୀକ୍ଷଣ ସାଥୀ’ ନାମକ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି. କୀର୍ତ୍ତି ଭାସନ ମଙ୍ଗଳପୁର ଗ୍ରାମରେ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ, ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ରେଡକ୍ରସ୍ ପାଣ୍ଠି ମାଧ୍ୟମରେ ବହନ କରାଯିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ବିନା ଚିକିତ୍ସା ସେବା ପାଇପାରିବେ।

ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ସେବା ପ୍ରଥମେ ଜିଲ୍ଲାର ୧୨ ଟି ବ୍ଲକର ୨୪୭ ଟି ଗ୍ରାମକୁ କଭର କରିବ, ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ଟି ଅଟୋ-ରିକ୍ସା ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରବେଶରେ ଶେଷ ମାଇଲ ସଂଯୋଗୀକରଣ ବ୍ୟବଧାନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି, ବିଶେଷକରି ଗର୍ଭବତୀ ମା’ ଏବଂ ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ।

‘ନିରୀକ୍ଷଣ ସାଥୀ’ ପଦକ୍ଷେପ ଜିଲ୍ଲାର ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପୂର୍ବ ‘ନିରୀକ୍ଷଣ’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯାହା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ମାଗଣା ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରେ। ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ମିଳିତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପୂର୍ବରୁ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଆଣିସାରିଛି। ପ୍ରଶାସନ ଅନୁଯାୟୀ, 'ନିରୀକ୍ଷଣ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ଗଞ୍ଜାମରେ ମାତୃ ମୃତ୍ୟୁ ହାର (MMR) ଏବଂ ନବଜାତ ମୃତ୍ୟୁ ହାର (NMR) ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।

ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ନୂତନ ପରିବହନ ପଦକ୍ଷେପ ଅନୁନ୍ନତ ଏବଂ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାତୃ ଏବଂ ଶିଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରଦାନକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବ।

Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

