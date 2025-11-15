ସାଇବର ଠକେଇ ସଚେତନତା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସର ୱାକାଥନ୍ ଓ ସାଇକ୍ଲୋଥନ୍

ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଆଜି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱାକାଥନ୍ ଓ ସାଇକ୍ଲୋଥନ୍ ର ଆୟୋଜନ କରିଛି । ଶନିବାର ଦିନ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ସକାଳ ୮.୧୫ ରେ ଆରମ୍ଭ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇ ସମ୍ପର୍କିତ ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିପଦ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିବା।
ଗଞ୍ଜାମ: ସାଇବର ଠକେଇର ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିପଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଆଜି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱାକାଥନ୍ ଓ ସାଇକ୍ଲୋଥନ୍ ର ଆୟୋଜନ କରିଛି । ଶନିବାର ଦିନ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ସକାଳ ୮.୧୫ ରେ ଆରମ୍ଭ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇ ସମ୍ପର୍କିତ ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିପଦ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିବା।
ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକାରୀ ସୀମା ସ୍ବାଇଁ ଙ୍କ ତତ୍ବାବଧାନରେ ଆୟୋଜିତ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ କାଳୁଚରଣ ବେହେରା, ଆଇ ଆଇ ସି ଛତ୍ରପୁର ସବ୍ୟସାଚୀ ମଲ୍ଲ ଓ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀ ବିକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହି ସଚେତନତା କାର୍ଯକ୍ରମକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ସାଇବର ଅପରାଧ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାମୂହିକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆହ୍ବାନ ଦେଇଥିଲେ ।
ଏହିପରି ଜନ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜ ସହିତ ଜଡିତ ହେବା ଏବଂ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅନଲାଇନ୍ ଅଭ୍ୟାସ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରୟାସର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇଥିଲା ଏହି ୱାକାଥନ୍ ଓ ସାଇକ୍ଲୋଥନ୍ । ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସୂଚିତ ରହିବା, ସତର୍କ ରହିବା ଏବଂ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଅନଲାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ତୁରନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ।
