ଗଞ୍ଜାମରେ ବଦଳିଲା ସ୍କୁଲ ସମୟ, ଶନିବାର ପୁଣି ହେବ ସକାଳୁଆ କ୍ଲାସ୍

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ଶୀତ କମିବା ସହ ସ୍କୁଲ ସମୟ ସୂଚୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଶନିବାରଠାରୁ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ଓ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲରେ କ୍ଲାସ୍ ପୂର୍ବପରି ସକାଳୁଆ ଶିଫ୍ଟରେ ଚାଲିବ। ଏ ନେଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ (DEO) ସମସ୍ତ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
କାହିଁକି ହେଲା ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ?
ଗତ ଡିସେମ୍ବର ୧୮ ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଲହରୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସକାଳୁଆ କ୍ଲାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ପିଲାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶନିବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଭଳି 'ଡେ-ସିଫ୍ଟ'ରେ ପାଠପଢ଼ା ହେଉଥିଲା। ମାତ୍ର ଏବେ ପାଣିପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଶୀତ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ହୋଇ ଆସୁଥିବାରୁ, ଆଉ ଦିନ ବେଳା ଶନିବାର କ୍ଲାସ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ:
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଣିପାଗରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଥିବାରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି।