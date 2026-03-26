Zee OdishaOdisha StateOdisha Vigilance News : ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଏସ୍‌ଡିଓ,ଜବତ ହେଲାଣି ନଗଦ ୧୮ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କା

Odisha Vigilance News : ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଏସ୍‌ଡିଓ,ଜବତ ହେଲାଣି ନଗଦ ୧୮ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କା

Odisha Vigilance News : ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସରକାରୀ ବାବୁ।  ଆୟ ବର୍ହିଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଭଞ୍ଜନଗର ଡହ ଜଳ ସେଚନ ବିଭାଗର ଏସଡିଓ ପଞ୍ଚୁ ବେହେରାଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ ହୋଇଛି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Mar 26, 2026, 06:04 PM IST

Odisha Vigilance News : ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଏସ୍‌ଡିଓ,ଜବତ ହେଲାଣି ନଗଦ ୧୮ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କା

Odisha Vigilance News : ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସରକାରୀ ବାବୁ।  ଆୟ ବର୍ହିଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଭଞ୍ଜନଗର ଡହ ଜଳ ସେଚନ ବିଭାଗର ଏସଡିଓ ପଞ୍ଚୁ ବେହେରାଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ ହୋଇଛି। ଏକକାଳୀନ ୫ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ ହୋଇଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ,ପଞ୍ଚୁଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବସନ୍ତ ବିହାରରେ ଏକ ତିନି ମହଲା କୋଠା ରହିଥିବା ବେଳେ  ଏବେ ସୁଧା ୧୮ ଲକ୍ଷ ୯୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ନଗଦ ଜବତ ହୋଇଛି ।

 

ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଆବାସିକ ଘରୁ ନଗଦ ଟଙ୍କା ୧୫.୧୩ ଲକ୍ଷ ଏବଂ ଭଞ୍ଜନଗରର ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ୩,୭୨,୮୦୦ ଟଙ୍କା ଭିଜିଲାନ୍ସର ହାତରେ ଲାଗିଛି। ସେହିପରି,୫୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ୧  ମିକ୍ସର ମେସିନ୍,୩୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ୧ ଜେସିବି ମେସିନ୍ ସହ ଏକ ଚାରି ଚକିଆ ଏବଂ୩ଟି ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଲାଗିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଥିବା ଏକ ମଲ୍ଟି-ଷ୍ଟୋର୍ ବିଲ୍ଡିଂ,ସହର ଓ ପାଖପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋଟ ୫ଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ଲଟ୍ ବି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ।  ତେବେ, ଏବି ଚଢାଉ ଜାରି ରହିଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା, ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ସଞ୍ଚୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ନିବେଶର ବିବରଣୀ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ସୁନା ଅଳଙ୍କାରର ଓଜନ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟର ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତେବେ, ଏହି ଚଢାଉରେ ତିନି ଜଣ DSP, ସାତ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ(supporting staff) ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ୍ ଥିଲେ।

 

Narmada Behera

Odisha Vigilance News : ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଏସ୍‌ଡିଓ,ଜବତ ହେଲାଣି ନଗଦ ୧୮ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ
SBI PO Recruitment 2026: ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ, ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ଦରମା ଜାଣନ୍ତୁ
India vs Sri Lanka T20 Match:ଏହି ଦିନ ବାରବାଟୀରେ ଖେଳାଯିବ T-20 ମ୍ୟାଚ୍‌, ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ
Budh Gochar 2026: ବୁଧଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ , ଏପ୍ରିଲରୁ ଚମକିବ ଏହିସବୁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ!
Middle East Crisis: ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅବରୋଧ କରିଥିବା ଇରାନୀ କମାଣ୍ଡର ନିହତ !