Trending Photos
Odisha Vigilance News : ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସରକାରୀ ବାବୁ। ଆୟ ବର୍ହିଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଭଞ୍ଜନଗର ଡହ ଜଳ ସେଚନ ବିଭାଗର ଏସଡିଓ ପଞ୍ଚୁ ବେହେରାଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ ହୋଇଛି। ଏକକାଳୀନ ୫ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ ହୋଇଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ,ପଞ୍ଚୁଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବସନ୍ତ ବିହାରରେ ଏକ ତିନି ମହଲା କୋଠା ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସୁଧା ୧୮ ଲକ୍ଷ ୯୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ନଗଦ ଜବତ ହୋଇଛି ।
#WATCH | Odisha | Cash amounting to Rs. 18.90 lakhs, a concrete mixer machine worth Rs 57 lakhs, a JCB machine worth Rs 37 lakhs, a multi-storeyed building at Brahmapur, 5 valuable plots, a four-wheeler (Hyundai i-20) & 3 two-wheelers, etc., unearthed so far during searches on… pic.twitter.com/9TQTvPG9yd
— ANI (@ANI) March 26, 2026
ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଆବାସିକ ଘରୁ ନଗଦ ଟଙ୍କା ୧୫.୧୩ ଲକ୍ଷ ଏବଂ ଭଞ୍ଜନଗରର ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ୩,୭୨,୮୦୦ ଟଙ୍କା ଭିଜିଲାନ୍ସର ହାତରେ ଲାଗିଛି। ସେହିପରି,୫୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ୧ ମିକ୍ସର ମେସିନ୍,୩୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ୧ ଜେସିବି ମେସିନ୍ ସହ ଏକ ଚାରି ଚକିଆ ଏବଂ୩ଟି ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଲାଗିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଥିବା ଏକ ମଲ୍ଟି-ଷ୍ଟୋର୍ ବିଲ୍ଡିଂ,ସହର ଓ ପାଖପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋଟ ୫ଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ଲଟ୍ ବି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ତେବେ, ଏବି ଚଢାଉ ଜାରି ରହିଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା, ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ସଞ୍ଚୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ନିବେଶର ବିବରଣୀ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ସୁନା ଅଳଙ୍କାରର ଓଜନ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟର ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତେବେ, ଏହି ଚଢାଉରେ ତିନି ଜଣ DSP, ସାତ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ(supporting staff) ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ୍ ଥିଲେ।