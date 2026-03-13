ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସର ଦର ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ମିଳୁନି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର, ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଲୋକେ...

Advertisement
Gas Price Hike: ପୁରୀରେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସର ଦର ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ମିଳୁନି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର। ଏମିତିକି ଗ୍ୟାସ ବୁକିଂ କଲେ ବହୁ ବିଳମ୍ବରେ ମିଳୁଛି। ଫଳରେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୀ ବାସି। ପୂର୍ବରୁ ଘରେଘରେ କାଠ ଚୁଲି ଥିବାରୁ ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। ସରକାର ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶୃତି ଦେବାପରେ ଗ୍ୟାସ ଚୁଲା ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। 

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Mar 13, 2026, 04:47 PM IST

Gas Price Hike: ପୁରୀରେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସର ଦର ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ମିଳୁନି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର। ଏମିତିକି ଗ୍ୟାସ ବୁକିଂ କଲେ ବହୁ ବିଳମ୍ବରେ ମିଳୁଛି। ଫଳରେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୀ ବାସି। ପୂର୍ବରୁ ଘରେଘରେ କାଠ ଚୁଲି ଥିବାରୁ ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। ସରକାର ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶୃତି ଦେବାପରେ ଗ୍ୟାସ ଚୁଲା ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଆଉ କାଠ ଚୁଲି ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଲୋକ କଣ କରିବେ। ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି।

 ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ନମିଳିବା ଓ ବିଳମ୍ବରେ ମିଳିବା ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କାଠର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରୋଷଶାଳା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତି ଘରେ ରୋଷେଇ କରିବା ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି। ଏଣୁ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବ୍ୟାପକ କରାଯାଇଛି। ଖାଲି ଟାଙ୍କି ଧରି ଧାରଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବିକ୍ଷୋଭ ଓ ଧର୍ମଘଟ କରୁଛନ୍ତି। ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଅଭାବ ହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ସେପଟେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର କୃତ୍ରିମ ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।

ସେପଟେ କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ୍ ହେବା ପରେ ଚିନ୍ତାରେ ହୋଟେଲ ଓ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟୀ। ପୁରୀରେ ପ୍ରାୟ ୩୦୫ ଏଇଭଳି ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ରେ ମେନୁ କାଟ-ଛାଟ୍ ହେବାରୁ ମୁହଁ ମୋଡୁଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ସେଲ୍ସରେ ମଧ୍ୟ କମିଛି।ଏଇ ଧରନ୍ତୁ ପୁରୀ ୱାଇଲ୍ଡ ଗ୍ରାସ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କଥା। ବେଶିକ ମେନୁ ବି ଯୋଗାଇ ହେଉ ନାହିଁ କହିଛନ୍ତି ମ୍ୟାନେଜର ଏବଂ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଓ ଓଭାନ ଜରିଆରେ ରି ହିଟ କରି ଖାଇବା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କାର ସେଲ୍ସ ହ୍ରାସ ହେଉଛି। ସେପଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବୁକିଂ କଲେ ୨ ଦିନରେ ଆସୁଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ ଏବେ ୧୨ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁନାହିଁ।

ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ୍ ଅଛି। ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଗ୍ୟାସ୍ ରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଲୋକେ ପାନିକ୍ ହୋଇ ଅଧିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଷ୍ଟକ୍ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସପ୍ଲାଇ ଚେନ କୁ ବାଲାନ୍ସ ରଖାଯାଇଛି ।ଗ୍ୟାସ୍ ଡିଲର ଓ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନସ୍ ସହ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ।ଷ୍ଟାଫ ମାନେ ଯାଇ ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। କଳା ବଜାରୀ ରୋକିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ହୁଡ଼ିଂ ମଧ୍ୟ ଚେକିଙ୍ଗ କରାଯାଉଛି। 

ତେବେ ସମସ୍ତେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ। ତେବେ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସର ଅଭାବ ନାହିଁ ଗୁଜବ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ତେବେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ଅଭାବ ହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ଏଣୁ ସରକାର କେତେଦୂର ଯତ୍ନବାନ ହେବେ ତାହା ସମୟ କହିବ।

Priyambada Rana

