Odisha News: ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଦ୍ବାଦଶୀ ସ୍ନାନ। ମହୋଦଧୀରେ ସାନ୍ନ କରି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଅନନ୍ତ କୋଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ୍ୟ ପାଭ କଲେ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରୁ ବିରାଟ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାଧୁ ସନ୍ୟାସୀ ଓ ଭକ୍ତଗଣ ବାଲିସାହି ହୋଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସ୍ବର୍ଗଦ୍ବାର ନାରାୟଣ ଘାଟରେ। ମାହେନ୍ଦ୍ର ସମୟ ଦିନ ୧୦ଟା ୧୮ରେ ଅଲଭ୍ୟ ସ୍ନାନ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା।
ସମୟ ସକାଳ ୯ଟାର ଶୁଭ ମୂହୁର୍ତ୍ତରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରୁ ବାହାରିଥିଲା ପଟୁଆର। ଵେଦଧ୍ବନୀରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ର ବଡଦାଣ୍ଡ। ପଟୁଆରରେ ମହିଳା ପୁରୁଷ ଭକ୍ତଗଣ, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସନ୍ୟାସୀ ଓ ସେବକ ସ୍ବର୍ଗଦ୍ବାରର ନାରାୟଣ ଘାଟରେ ପହଞ୍ଚିବାପରେ ସେଠଖରେ ବରୁଣ ଦେବାତଙ୍କୁପୂଜା ଆରାଧନା କରାଯାଇ ୧୦୮ଗଡୁ ପଞ୍ଚାମୃତକୁ ମନ୍ତ ରେ ମନ୍ତିତ କରିବା ପରେ ସାଧୁ ସନ୍ୟାସୀ ମାନେ ସମହୋଦଧୀରେ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ସାନ୍ନ କରିଥିଲେ ପ୍ରୟାଗରାଜ ର ମହାକୁମ୍ଭ ସାନ୍ନ ଭଳି ମହୋଦଧୀରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଦ୍ଵାଦଶୀ ସ୍ନାନ କଲେ ସାଧୁ ସନ୍ୟାସୀ, ମହନ୍ତ ଓ ଭକ୍ତ ମାନେ। ଗୋବିନ୍ଦ ଦ୍ବାଦଶୀ ଆୟୋଜନ ସମିତି ଦ୍ଵାରା
ଫାଲଗୁନ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦ୍ଵାଦଶୀ ରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଦ୍ଵାଦଶୀ ସ୍ନାନ ଅବସରରେ ତୀର୍ଥରାଜ ମହୋଦଧିରେ ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମଠାଧିଶ ସେବାସଂଘ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛତିଶା ନିଯୋଗ, ଆଠସାହି ଆଖଡ଼ା ମିଳିତ ସମନ୍ବୟ ସମିତି, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସେବା ସଂସ୍ଥାନ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓଡ଼ିଶା, ବିଶ୍ବହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ବଜରଙ୍ଗଦଳ* ଅନ୍ଯାନ୍ଯ ସେବା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗରେ ଏକ ଭବ୍ଯ ଓ ଉତ୍ସବମୁଖର ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଥିଲା। ମହୋଦଧୀରେ ସାନ୍ନ କଲେ ଅଶେଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ୍ୟ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସ୍ବର୍ଗଦ୍ବାର ସମ୍ମୁଖ ମହୋଦଧୀରେ ସାନ୍ନ କରିଥିଲେ।