Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha News: ମହିଳାଙ୍କ ବେକରୁ ଅଢ଼େଇ ଭରିର ସୁନା ଚେନ୍ ଲୁଟି ନେଲେ...

Odisha News: କେନ୍ଦୁଝର ଟାଉନ ଥାନା ଅଂଚଳରେ ଚୋରି ଘଟଣା ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ମାଇନିଂ ରୋଡରୁ ମହିଳାଙ୍କ ବେକରୁ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଲୁଟି ନେଲେ ଅଢ଼େଇ ଭରିର ସୁନା ଚେନ୍ । ଦୁଇ ଜଣ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଟକେଇବାକୁ କହି ମୁଁହରେ କିଛି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ପକାଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ସୁନା ଚେନ ଟି ଖୋଲି ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 20, 2026, 11:48 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 11:50 AM IST
Odisha News: ମହିଳାଙ୍କ ବେକରୁ ଅଢ଼େଇ ଭରିର ସୁନା ଚେନ୍ ଲୁଟି ନେଲେ...

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: ମହିଳାଙ୍କ ବେକରୁ ଅଢ଼େଇ ଭରିର ସୁନା ଚେନ୍ ଲୁଟି ନେଲେ...
Odisha news15 min ago
2
Odisha news1 hr ago
3
Odisha Panipaga Report1 hr ago
4
organ donor2 hrs ago
5
petrol diesel price today3 hrs ago