Odisha News: ମହିଳାଙ୍କ ବେକରୁ ଅଢ଼େଇ ଭରିର ସୁନା ଚେନ୍ ଲୁଟି ନେଲେ...

Odisha News (କେନ୍ଦୁଝର/ ଅଭୟ ମହାନ୍ତି ): କେନ୍ଦୁଝର ଟାଉନ ଥାନା ଅଂଚଳରେ ଚୋରି ଘଟଣା ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ମାଇନିଂ ରୋଡରୁ ମହିଳାଙ୍କ ବେକରୁ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଲୁଟି ନେଲେ ଅଢ଼େଇ ଭରିର ସୁନା ଚେନ୍ । ଦୁଇ ଜଣ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଟକେଇବାକୁ କହି ମୁଁହରେ କିଛି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ପକାଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ସୁନା ଚେନ ଟି ଖୋଲି ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ।
ମହିଳା ଜଣକ ମଧ୍ୟ କିଛି ନଜାଣି ପାରି ତାଙ୍କ ହାତକୁ ସୁନା ଚେନ ଟି କୁ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ। ମହିଳା ଜଣକ କିଛି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦୁଇ ଦୁର୍ବୁତ୍ତ ସେ ସ୍ଥାନ ରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଲୁଟ୍ ନେଇ ମହିଳା ଜଣକ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବା ପରେ ଲୋକ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲେ। ଏନେଇ ପୋଲିସ ରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲାଗିଥିବା ଶିଶି ଟିଭି ଫୁଟେଜ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ଘଟଣାର ଛାନଭିନ କରୁଛି। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।