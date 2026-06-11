Add Zee Business As A Preferred Source
App

Gold Rate Today: ବଡ଼ ଖବର! କମିଲା ସୁନା ରେଟ୍;୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ପିଛା କମିଲା...

Gold Rate Today: ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଗତକାଲି ସୁନା ରେଟ୍ କମିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦରରେ ପରିବରର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର କିଣିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ,ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ରେଟ୍?

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 11, 2026, 11:04 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 11:04 AM IST
Gold Rate Today: ବଡ଼ ଖବର! କମିଲା ସୁନା ରେଟ୍;୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ପିଛା କମିଲା...

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Gold Rate Today: ବଡ଼ ଖବର! କମିଲା ସୁନା ରେଟ୍;୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ପିଛା କମିଲା...
Gold rate today7 min ago
2
Three Indian Missing58 min ago
3
Odisha news1 hr ago
4
petrol diesel price today2 hrs ago
5
weather update2 hrs ago