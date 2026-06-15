Add Zee Business As A Preferred Source
App

Gold Rate Today: ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭରୁ ବଢିଲା ସୁନା ରେଟ୍! ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ପିଛା...

Gold Rate Today: ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ବଡ଼ ଝଟକା। ଗତକାଲି ସୁନାଦର ସ୍ଥିର ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଦରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ରେଟ୍?

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 15, 2026, 11:34 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 11:34 AM IST
Gold Rate Today: ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭରୁ ବଢିଲା ସୁନା ରେଟ୍! ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ପିଛା...

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Gold Rate Today: ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭରୁ ବଢିଲା ସୁନା ରେଟ୍! ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ପିଛା...
Gold rate today2 min ago
2
Odisha news53 min ago
3
plane crash2 hrs ago
4
petrol diesel price today3 hrs ago
5
top 10 news today3 hrs ago