/Ashutosh Parida: ଡ.ଆଶୁତୋଷ ପରିଡ଼ା ପାଇବେ ୪୭ତମ ଶାରଳା ପୁରସ୍କାର, ମାନପତ୍ର ସହ ପାଇବେ ଏତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା

Ashutosh Parida: ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଓଡ଼ିଆ କବି, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଓ ପୂର୍ବତନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର ଆଶୁତୋଷ ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ମିଳିବ ୪୭ତମ ଶାରଳା ପୁରସ୍କାର (47th Sarala Puraskar)। କବିତା ସଂକଳନ ‘ବିଶ୍ବାସ ଦେ ପୃଥିବୀ’, ଯାହା ୨୦୨୪ ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। CSIR-IMMTର ପୂର୍ବତନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଉଛନ୍ତି ଡ. ଆଶୁତୋଷ ପରିଡ଼ା। ଅକ୍ଟୋବର ୨୫ରେ ମାନପତ୍ର ସହ ୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
ଏହି ବର୍ଷର ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅପର୍ଣ୍ଣା ମହାନ୍ତି, ପଦ୍ମଜା ପାଲ, ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାୟକ, ବିଜୟ ନାୟକ, ପ୍ରକାଶ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ରମେଶ ପ୍ରସାଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଟାଇଟଲ୍ ସମେତ ସାତଟି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କୃତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରମୁଖ ଲେଖକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଜୁରି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।
ଏହା ସହିତ,(IMPaCT) କଳାରେ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଉତ୍କର୍ଷତାକୁ ସମ୍ମାନିତ କରି ଦୁଇ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇବେ ‘ଇଲା-ବଂଶୀଧର ପଣ୍ଡା କଳା ସମ୍ମାନ, ନୃତ୍ୟଗୁରୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ରଣବୀର ପାଇବେ ‘ଇଲା-ବଂଶୀଧର ପଣ୍ଡା କଳା ସମ୍ମାନ’, ଶିକ୍ଷାବିତ ଦାମୋଦର ବେହେରା ପାଇବେ ‘ଇଲା-ବଂଶୀଧର ପଣ୍ଡା କଳା ସମ୍ମାନ’। ଉଭୟେ ମାନପତ୍ର ସହ ଅଢ଼େଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ। (IMPaCT)ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସାରସ୍ୱତ କୃତି ପାଇଁ‘ଶାରଳା ପୁରସ୍କାର’ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି।