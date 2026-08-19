Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Ashutosh Parida: ଡ.ଆଶୁତୋଷ ପରିଡ଼ା ପାଇବେ ୪୭ତମ ଶାରଳା ପୁରସ୍କାର, ମାନପତ୍ର ସହ ପାଇବେ ଏତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା

Ashutosh Parida: ଡ.ଆଶୁତୋଷ ପରିଡ଼ା ପାଇବେ ୪୭ତମ ଶାରଳା ପୁରସ୍କାର, ମାନପତ୍ର ସହ ପାଇବେ ଏତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା

Ashutosh Parida: ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଓଡ଼ିଆ କବି, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଓ ପୂର୍ବତନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର ଆଶୁତୋଷ ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ମିଳିବ ୪୭ତମ ଶାରଳା ପୁରସ୍କାର (47th Sarala Puraskar)। କବିତା ସଂକଳନ ‘ବିଶ୍ବାସ ଦେ ପୃଥିବୀ’, ଯାହା ୨୦୨୪ ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 19, 2026, 05:40 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 05:40 PM IST
Ashutosh Parida: ଡ.ଆଶୁତୋଷ ପରିଡ଼ା ପାଇବେ ୪୭ତମ ଶାରଳା ପୁରସ୍କାର, ମାନପତ୍ର ସହ ପାଇବେ ଏତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
Image Credit: ଡ.ଆଶୁତୋଷ ପରିଡ଼ା ପାଇବେ ୪୭ତମ ଶାରଳା ପୁରସ୍କାର

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
India-China LAC Border Dispute: ଭାରତ-ଚୀନ୍ ସୀମା ବିବାଦ! ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କୂଟନୈତିକ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବ
2
3
4
5