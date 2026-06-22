Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha News: ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର! ମିଳିଲା ୨ମାସର ଭତ୍ତା

Odisha News: ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ ୧୯,୨୨,୫୨୫ ଜଣ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୭,୬୦,୪୩୫ ଜଣଙ୍କୁ ଏପ୍ରିଲ ଏବଂ ମଇ ମାସର ପେନସନ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ୯୧.୫% ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।ସରକାର ଜୁନ୍ ମାସର ପେନସନ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପେନସନ୍ ଦେବାକୁ ସରକାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 22, 2026, 03:17 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 03:17 PM IST
Odisha News: ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର! ମିଳିଲା ୨ମାସର ଭତ୍ତା

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର! ୪୦% ସହାୟତା ରାଶି ବୃଦ୍ଧି କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
Odisha news55 min ago
2
Tamil Nadu Gas Leak1 hr ago
3
Alireza Beiranvand1 hr ago
4
Odisha news2 hrs ago
5
Aki’s Harbour2 hrs ago