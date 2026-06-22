Odisha News: ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର! ମିଳିଲା ୨ମାସର ଭତ୍ତା

Odisha News: ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ ୧୯,୨୨,୫୨୫ ଜଣ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୭,୬୦,୪୩୫ ଜଣଙ୍କୁ ଏପ୍ରିଲ ଏବଂ ମଇ ମାସର ପେନସନ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ୯୧.୫% ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।ସରକାର ଜୁନ୍ ମାସର ପେନସନ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପେନସନ୍ ଦେବାକୁ ସରକାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ।
ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଔପଚାରିକତା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବକେୟା ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇବେ। ସରକାର ଏକକାଳୀନ ଜୁନ୍ ମାସର ପେନସନ୍ ଦେୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରୁଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କର ସହାୟତା ପାଇବାକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ,ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ,ବିଧବା, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପେମେଣ୍ଟ ପୋର୍ଟାଲରେ ବୈଷୟିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ପେନସନ ବଣ୍ଟନରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବା ରିପୋର୍ଟ ପରେ ଏହି ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି।