Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2956365
Zee OdishaOdisha State

ଗାଡି ଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ! ଫାଇନ୍ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ କୋହଳ କଲେ ସରକାର

ଜୁଲାଇ ୩୧ କିମ୍ବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଇ ଚାଲାଣ କଟିଥିଲେ ଫାଇନରେ କୋହଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ସରକାର । ଏନେଇ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Oct 10, 2025, 06:34 PM IST

Trending Photos

ଗାଡି ଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ! ଫାଇନ୍ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ କୋହଳ କଲେ ସରକାର

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଯଦି ଆପଣ ଗାଡି ଚଳାଇବା ସମୟରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଚାଲାଣ କଟିଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିଜନକ ଖବର । ଜୁଲାଇ ୩୧ କିମ୍ବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଇ ଚାଲାଣ କଟିଥିଲେ ଫାଇନରେ କୋହଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ସରକାର । ଏନେଇ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି ।

ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମୁତାବକ କଟିଥିବା ଫାଇନ୍ ଉପରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ କୋହଳ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଅର୍ଥାତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଚାଲାଣ ରାଶି ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ରହିଛି ତେବେ ଏହା ବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ୨୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ । ଯଦି ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ କଟିଛି ତେବେ ଏହା ବଦଳରେ ୫ ହଜାର । ଯଦି ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ କଟିଥାଏ ତେବେ ଏହା ବଦଳରେ ୨୫୦୦ ଫାଇନ୍ ଦେବେ ଗାଡି ଚାଳକ । ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗାଡିଚାଳକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ।

Also Read- Aadhaar card: ହଜିଯାଇଛି କି ଆଧାର କାର୍ଡ ? ଏମିତି ପାଆନ୍ତୁ EID କିମ୍ବା UID ନମ୍ୱର

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read- EPFO ସର୍ବନିମ୍ନ ପେନସନ ଅଢୋଇ ହଜାରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ? ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Naveen Patnaik
ମାସେ ପରେ ଫେରିଲେ ନବୀନ: ବିଜେଡି ବିବାଦ ବଢ଼ିବ ନା ଥମିବ?
Odisha vigilance
ଦୁଇ ଜଳେଶ୍ୱର ପୌରପାଳିକା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ବାନ୍ଧିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ
Odisha news
ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ ତୀରନ୍ଦାଜ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ୧୨ଟି ପଦକ ଜିତି ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଚାମ୍ପିଅନ
Donald Trump
ନାମାଙ୍କନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ କାହିଁକି ମିଳିଲା ନାହିଁ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର?
Police SI Recruitment
ପୁଲିସ ଏସ୍‍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ଅନିୟମିତତା: ୪୫ ଲକ୍ଷ ତଣ୍ଡ ଗଣିବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର