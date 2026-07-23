Odisha Govt DA Hike: ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ୫ ପ୍ରତିଶତ ବଢିଲା DA

DA Hike: ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବଢାଇଛନ୍ତି ସରକାର । ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ୫% ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବିଜ୍ଞପ୍ତି । ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ୨୫୭%ରୁ ୨୬୨%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭତ୍ତା ପିଛିଲା ଭାବେ ଜାନୁଆରୀରୁ ଲାଗୁ ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ଜୁଲାଇ ମାସ ଦରମାରେ ଏରିଅର ସହ ମିଳିବ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭତ୍ତା । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ୪ ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ୩.୫ ଲକ୍ଷ ପେନସନଭୋଗୀ ଉପକୃତ ହେବେ।
ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି କାରଣରୁ ଚିନ୍ତିତ ଥିବା ସ୍ୱଳ୍ପ ବେତନକାରୀ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏହା ବଡ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏହା ହସ ଫୁଟାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।