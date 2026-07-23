Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha Govt DA Hike: ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ୫ ପ୍ରତିଶତ ବଢିଲା DA

ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ୨୫୭%ରୁ ୨୬୨%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭତ୍ତା ପିଛିଲା ଭାବେ ଜାନୁଆରୀରୁ ଲାଗୁ ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 23, 2026, 11:52 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 11:57 AM IST
Odisha Govt DA Hike: ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ୫ ପ୍ରତିଶତ ବଢିଲା DA

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha Govt DA Hike: ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ୫ ପ୍ରତିଶତ ବଢିଲା DA
dearness allowance43 min ago
2
PM Narendra Modi1 hr ago
3
NBT Jobs2 hrs ago
4
top 10 news today2 hrs ago
5
Bahuda Yatra 20263 hrs ago