ଟ୍ବିନ୍ ସିଟି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ କମିଟି ଗଠନ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଟ୍ବିନ୍ ସିଟି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଉନ୍ନୟନ କମିଶନରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । କମିଟି ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଓ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ସମାଧାନ ଖୋଜିବ ।
କମିଟିରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଚିଫ୍ କନ୍ଷ୍ଟ୍ରକସନ ଇଞ୍ଜିନିୟର, BMC ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର ସଦସ୍ୟ, ବିଡିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏସିପି, ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସର ଅତିରିକ୍ତ ଡିସିପି ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି । ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ୍ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବ କମିଟି । ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ ଓ ଅନୁମୋଦନ କରିବ କମିଟି । ବିଶେଷକରି ଯାନବାହନ ଓ ପଥଚାରୀଙ୍କ ଗତିବିଧିକୁ ସୁଗମ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ କମିଟି । ରାସ୍ତା ଲେ-ଆଉଟ୍ରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଶୋଧନ ଆଣିବ କମିଟି ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିଚାଳନାକୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ଉପରେ ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ ।