Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଟ୍ବିନ୍ ସିଟି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ କମିଟି ଗଠନ

କମିଟିରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଚିଫ୍‌ କନ୍‌ଷ୍ଟ୍ରକସନ ଇଞ୍ଜିନିୟର, BMC ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର ସଦସ୍ୟ, ବିଡିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏସିପି, ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସର ଅତିରିକ୍ତ ଡିସିପି ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 20, 2026, 10:38 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 10:38 PM IST
ଟ୍ବିନ୍ ସିଟି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ କମିଟି ଗଠନ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ବଜ୍ରାଘାତରେ ଜଣେ ମୃତ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
top 10 news today43 min ago
2
Odia News2 hrs ago
3
Odia News12:17 PM IST
4
Odia News11:37 AM IST
5
Odia News10:41 AM IST