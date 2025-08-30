ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଓ SIଙ୍କ କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇଲେ ସରକାର

ଏଣିକି SC/ST ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରିପାରିବେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ SI । ତଦନ୍ତ ସହ ଗିରଫ ଓ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅଦାଲତରେ ମାମଲା କରିପାରିବେ । ଏନେଇ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସଂଶୋଧିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି ।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ପୂର୍ବରୁ DSP ପାହ୍ୟାର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ SC/ST ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରିବା କ୍ଷମତା ମିଳିଥିଲା । ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ SI SC/ST ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଏଚ୍ଆରପିସି ଏଡିଜି ଜତିନ୍ଦ୍ର କୋୟଲ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ।
