ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଓ SIଙ୍କ କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇଲେ ସରକାର
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2902774
Zee OdishaOdisha State

ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଓ SIଙ୍କ କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇଲେ ସରକାର

ଏଣିକି SC/ST ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରିପାରିବେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ SI । ତଦନ୍ତ ସହ ଗିରଫ ଓ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅଦାଲତରେ ମାମଲା କରିପାରିବେ । ଏନେଇ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସଂଶୋଧିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି । 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Aug 30, 2025, 06:34 PM IST

Trending Photos

ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଓ SIଙ୍କ କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇଲେ ସରକାର

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଓ SIଙ୍କ କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ସରକାର । ଏଣିକି SC/ST ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରିପାରିବେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ SI । ତଦନ୍ତ ସହ ଗିରଫ ଓ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅଦାଲତରେ ମାମଲା କରିପାରିବେ । ଏନେଇ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସଂଶୋଧିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି । 

ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ପୂର୍ବରୁ DSP ପାହ୍ୟାର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ SC/ST ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରିବା କ୍ଷମତା ମିଳିଥିଲା । ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ SI SC/ST ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଏଚ୍‌ଆରପିସି ଏଡିଜି ଜତିନ୍ଦ୍ର କୋୟଲ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ।

Also Read- Jio Recharge Plan: ମାତ୍ର ୭୭ ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ କଲେ ପାଇବେ ଦିନକୁ 5GB ଡାଟା ସହ ଏହି ସୁବିଧା

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read- Rain Alert: ୪ ଦିନ ଧରି ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ବର୍ଷା, ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Asia Cup 2025
ଭାରତ-ପାକସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବଦଳିଲା ସମୟ...,ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏସିଆ କପ୍ ମ୍ୟାଚ୍
Donald Trump
'ଫୋନ୍ କରି ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ମାଗୁଥିଲେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ, ଏହା ଶୁଣି ରାଗିଯାଇଥିଲେ ପିଏମ୍ ମୋଦୀ'
Odia News
ସେଣ୍ଡାଇ ସ୍ଥିତ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର କାରଖାନା ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ
Ashwini Vaishnaw
ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଟେମ୍ପର୍ଡ ଗ୍ଲାସ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଉଦଘାଟନ କଲେ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ
pm modi china visit
ଜାପାନରେ ମେଗା ଡିଲ୍ ପରେ ଚୀନ୍ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ; ଏହି ଗସ୍ତ କାହିଁକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର
;