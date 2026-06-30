/PM Rahat Scheme: ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲେ ଆଉ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ! ‘PM-ରାହତ’ ଯୋଜନାରେ ମିଳିବ ବଡ଼ ସହାୟତା

PM Rahat Scheme: ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଓ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ‘PM-ରାହତ’ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତି ୭ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାଶଲେସ୍ (ନଗଦବିହୀନ) ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ।
ଏହି ଯୋଜନାରେ ଜଣେ ଆହତଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ୧.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ସରକାର ବହନ କରିବେ। ଏହା ଫଳରେ ଜରୁରୀ ସମୟରେ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଚିକିତ୍ସାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆହତଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଚିକିତ୍ସା ମିଳିପାରିବ।
ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ତ୍ୱରିତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ- “ପିଏମ-ରାହତ” ଯୋଜନା।
ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତଙ୍କୁ ୭ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଗଦବିହୀନ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ସହ ସର୍ବାଧିକ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟର ୭୯୮ଟି ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି ।… pic.twitter.com/RejQSOxYOs
— State Transport Authority, Odisha (@STAOdisha) June 30, 2026
ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ୭୯୮ଟି ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି। ଏହି ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକରେ ଯୋଜନାର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ସହ ଚିକିତ୍ସା ସେବାକୁ ଆହୁରି ସୁଲଭ ଓ ସଶକ୍ତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।