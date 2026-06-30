Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /PM Rahat Scheme: ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲେ ଆଉ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ! ‘PM-ରାହତ’ ଯୋଜନାରେ ମିଳିବ ବଡ଼ ସହାୟତା

PM Rahat Scheme: ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲେ ଆଉ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ! ‘PM-ରାହତ’ ଯୋଜନାରେ ମିଳିବ ବଡ଼ ସହାୟତା

PM Rahat Scheme: ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଓ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ‘PM-ରାହତ’ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତି ୭ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାଶଲେସ୍ (ନଗଦବିହୀନ) ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 30, 2026, 05:54 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 05:54 PM IST
PM Rahat Scheme: ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲେ ଆଉ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ! ‘PM-ରାହତ’ ଯୋଜନାରେ ମିଳିବ ବଡ଼ ସହାୟତା

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ସବୁ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ସଚିବଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ବୈଠକ
Odia News23 min ago
2
Weak Monsoon India29 min ago
3
Odia News56 min ago
4
crime news1 hr ago
5
Top 10 news1 hr ago