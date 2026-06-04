Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3237889
Zee OdishaOdisha StateEV ଭଡ଼ା ଦେୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସରକାର, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୮୦ ହଜାର...

EV ଭଡ଼ା ଦେୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସରକାର, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୮୦ ହଜାର...

ବ୍ଲକ୍ ଏବଂ ତହସିଲ ସ୍ତରରେ ମାସିକ ୫୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ସମୟରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତର ପାଇଁ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Jun 04, 2026, 10:22 PM IST

Trending Photos

EV ଭଡ଼ା ଦେୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସରକାର, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୮୦ ହଜାର...

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସରକାରୀ ବ୍ୟବ‌ହାର ପାଇଁ ଭଡ଼ାରେ ଆସିବ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ (ଇଭି) । ଭଡ଼ାରେ ନିୟୋଜିତ ଇଭି ଭଡ଼ା ଦେୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । 

ବ୍ଲକ୍ ଏବଂ ତହସିଲ ସ୍ତରରେ ମାସିକ ୫୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ସମୟରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତର ପାଇଁ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସ୍‌ପିଙ୍କ ପାଇଁ ୬୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ରହିଛି । ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଏବଂ କମିଶନର ତଥା ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ପାଇଁ ୬୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏବଂ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନରଙ୍କ ପଇଁ ୭୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ରହିଛି । ରାଜ୍ୟପାଳ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜ୍ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୮୦ ହଜାର ଟଙ୍କା । ଭଡ଼ା ଦେୟ ମଧ୍ୟରେ ଚାର୍ଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବନାହିଁ । ଇଭି ଚାର୍ଜି ବାବଦରେ କିମି ପିଛା ୨ ଟଙ୍କା ହାରରେ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।

ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି ଭଡା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି । ଏ ନେଇ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛି ଅର୍ଥ ବିଭାଗ । ଜୁନ୍ ୧ରୁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ  । ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସଂକଟ, ବଢ଼ୁଥିବା ଇନ୍ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟପାଳ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଯାଏଁ ମାସିକ ଭଡ଼ା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । OREDAରେ ସର୍ବାଧିକ ୩୦୦ଟି EV ଭଡ଼ାରେ ଯୋଗାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read- Gold Rate: ବଢିଲା ସୁନା ଦର, ରୂପା ଖସିଲା...

Also Read- Lucky Zodiac Sign: ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣ ଯୋଗ ପ୍ରଭାବରେ ୫ରାଶିକୁ ଶୁଭଫଳ

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

EV Rental For Govt
EV ଭଡ଼ା ଦେୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସରକାର, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୮୦ ହଜାର...
top 10 news today
Top 10 News: ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ ଉଦ୍ଘାଟନ, ରାଜଧାନୀରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
Virat Kohli injury
ବିରାଟ କୋହଲି ଅଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ODI ସିରିଜ୍‌ରୁ ବାଦ୍; ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଭାବେ ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ
Debashish Samantray
ବିଜେପିର ବଡ ଘୋଷଣା, ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ
cm mohan charan majhi
ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ