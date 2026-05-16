Odisha News: ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟିଂ ଅର୍ଡର ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ କଡ଼ା ହେଲେ ସରକାର

Odisha News: ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ମିଶ୍ର(IAS)ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ଚିଠିରେ,ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ଏବଂ ଏପରି ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଦାୟୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଦରମା ଆଦାୟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି।
Trending Photos
Odisha News: ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ମିଶ୍ର(IAS)ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ଚିଠିରେ,ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ଏବଂ ଏପରି ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଦାୟୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଦରମା ଆଦାୟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି।
ସରକାର ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ପୋଷ୍ଟିଂ ଅର୍ଡର ଏବଂ ଯୋଗଦାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ସହିତ ଜଡିତ ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଯଥାର୍ଥତା ବିନା ବିଚାରାଧୀନ ରଖାଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଛଅ ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଯୋଗଦାନ ସମୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସେ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ ଏହି ବିଳମ୍ବ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷ ଉପରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ଲଦିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳ ଅଡିଟ୍ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ କରେ।
ବିଦ୍ୟମାନ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ୧୨୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗଦାନ ସମୟ ମଞ୍ଜୁର କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବିଳମ୍ବର ବାରମ୍ବାର ମାମଲା ସଦ୍ୟତମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଛି। ସରକାର ଏପରି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଯୋଗୁଁ ୩୦ ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଯୋଗଦାନ ସମୟ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି ସେମାନେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଦରମା ଆଦାୟ କରିବେ।
ସର୍କୁଲାରରେ ୧୨୦ ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ ନକରିବାକୁ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଛଅ ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ କଡ଼ା ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଅର୍ଡର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କାମ ବିନା ଦରମା ପ୍ରଦାନ ରୋକିବା ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।
ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ବିଳମ୍ବର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଇବେ,ଦାୟୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ ଏବଂ କୌଣସି ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦାଖଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବେ।