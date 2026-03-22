Odisha News: ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇଲା ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ ହେଲା ଚତୁର୍ଥ ଗ୍ରାମସଭା

Written By  Abhaya mohanty|Reported By: Abhaya mohanty|Last Updated: Mar 22, 2026, 12:03 PM IST

Odisha News: କେନ୍ଦୁଝର: କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ବ୍ଲକ ଚେମେଣା ପଂଚାୟତର ଧନୁର୍ଜୟପୁର ଗ୍ରାମରେ ଶୁକ୍ରବାରଦିନ ଚତୁର୍ଥ ମେଗା ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଜିନ୍ଦଲ ଓ ପୋସ୍କର ଗ୍ରାମ ସଭା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦୁଇ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାମବାସି ଟେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଟେଣ୍ଟ ବାହାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ସଭାରେ ଯେତେ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁ ରେ ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା ସୁନାର କେନ୍ଦୁଝର ଗଠନ ପାଇଁ ମୋହନ ସରକାର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତି ନେଇଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ।

ଆମକୁ ଦାଦନ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଲିବା ସହିତ ଆମର ଉପଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ହଜାର ପଚିଶ ଛବିଶ ବିସ୍ଥାପିତ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପାଉଣା ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। କିପରି ଭାବେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଗ୍ରାମରେ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ହେବା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଅଣକୁଶଳୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ତାଲିମ ସହାୟତା ଦେଇ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିର ଦେବା ସହିତ ଭତା ପ୍ରଦାନ, ଉପଯୁକ୍ତ ମେଡିକାଲ ସହାୟତା, ପାଣି ବିଜୁଳି ପ୍ରଦାନ, ଜମିର ସଠିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେଲେ ଆମର ଜମି ଦେବା ପାଇଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଥିଲେ। 

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦୁଝରର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉମାଶଙ୍କର ଦଳାଇ, ପାଟଣା ତହସିଲଦାର ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ନାୟକ, ମାନସ କୁମାର ଦଣ୍ଡ ପାଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ସହିତ କେନ୍ଦୁଝର ପୋଲିସ ଓ ତୁରୁମୁଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିଥିଲେ।

Abhaya mohanty

Top 10 News Headlines Odisha
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
Iran-Israel War
ଇସ୍ରାଏଲର ଡିମୋନା ସହର ଉପରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ, କାହିଁକି କୁହାଯାଏ 'ମିନି ଇଣ୍ଡିଆ'
Odisha news
Odisha News: ଡକ୍ଟର କିରଣ ବେଦୀଙ୍କର ଝାରସୁଗୁଡା ଗସ୍ତ, ବେଦାନ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦେଲେ ପ୍ରେରଣା
cm mohan charan majhi
ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ