ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ପର୍ବତରେ ୩୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହେବ ବିଶାଳ ସନ୍ଥ ସମାଗମ

ଗଜପତି: ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ପର୍ବତରେ ଆସନ୍ତା ୩୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସନ୍ଥ ବୌଦ୍ଧିକ ମଞ୍ଚର ନେତୃତ୍ୱରେ ‘ବିଶାଳ ସନ୍ଥ ସମାଗମ’ ଆୟୋଜନ କରାଯିବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆୟୋଜକଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସମାଗମରେ ଦେଶ ଓ ବିଦେଶରୁ ବହୁ ସାଧୁ-ସନ୍ଥ ଯୋଗଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଆୟୋଜକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ, ଧାର୍ମିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସନ୍ଥ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ୧୧ ଦଫା ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଏହି ସମାଗମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତକୁ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଘୋଷଣା କରିବା, ଗୋମାତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାତାର ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଧର୍ମାନ୍ତରଣ ଏବଂ ଆୟୋଜକମାନେ ‘ଲଭ୍ ଜିହାଦ’ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରୁଥିବା ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ଆଦି ଦାବି ରହିଛି।
ଏଥିସହ ସାଧୁ-ସନ୍ଥ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ, ସାଧୁ-ସନ୍ଥ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପୂଜକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିମାସ ୨୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ମାନଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ତହସିଲରେ ଗୁରୁକୁଳ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଦାବି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଗୁରୁକୁଳରେ ଶସ୍ତ୍ର ଓ ଶାସ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିମାସ ୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି।
ଆୟୋଜକଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାବି ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିରକୁ କରମୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ସାଧୁ-ସନ୍ଥଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରଖିବା ଆଦି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାମିଲ ରହିଛି।
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସନ୍ଥ ବୌଦ୍ଧିକ ମଞ୍ଚର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ସନାତନୀ ଆଖଡ଼ାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା-ସଂଯୋଜକ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱଦେଶାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ଗିରି ମହାରାଜ ସନାତନୀ ସମାଜର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ପହଞ୍ଚି ସମାଗମରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଚିବ ବିନୋଦରାମ ଉର୍ମି ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସନ୍ଥ ବୌଦ୍ଧିକ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର, ସାଧୁ-ସନ୍ଥଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସନାତନ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା ଆୟୋଜକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆୟୋଜକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି କି ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସନାତନ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଥିବା ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଏହା ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଏଠାରେ କହି ରଖୁ କି ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଚିବ ଭାବେ ବିନୋଦ ରାମ ଉର୍ମିଙ୍କୁ ନିକଟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଚିବ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସତ୍ୟ ସନାତନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସନ୍ତ ବୌଦ୍ଧିକ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ୧୪/୦୯/୨୦୨୬ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ଜାରି ହୋଇଛି। ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ରରେ ସଂଗଠନର ବିସ୍ତାର, ସତ୍ୟ ସନାତନୀ ଆଦର୍ଶ ଓ ନୀତି-ନିୟମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ନେବାକୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି।
ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ପତ୍ରରେ ସମୟର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ ସତ୍ୟ ସନାତନୀ ଆଦର୍ଶର ପ୍ରଚାର-ପ୍ରସାର ଓ ମଞ୍ଚର ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଦେବା ସହ ନିଷ୍ଠା ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ନେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି।