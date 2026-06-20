Add Zee Business As A Preferred Source
App

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଗାଁକୁ ଆସିଥିବାରୁ କୃତଜ୍ଞ- ରାଷ୍ଟ୍ରପତି

ପାହାଡ଼ପୁର, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଆସିଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦେଶ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 20, 2026, 04:11 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 04:11 PM IST
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଗାଁକୁ ଆସିଥିବାରୁ କୃତଜ୍ଞ- ରାଷ୍ଟ୍ରପତି

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଗାଁକୁ ଆସିଥିବାରୁ କୃତଜ୍ଞ- ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
Odia News10 min ago
2
Top 10 News Headlines24 min ago
3
PM Narendra Modi1 hr ago
4
Train coach extension2 hrs ago
5
Odisha news6:18 AM IST