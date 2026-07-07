Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Odisha News: ପିଏଚଡି ସ୍କଲାର୍ ଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର! ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗବେଷଣା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଲାଗି ଆଜିଠୁ...

Odisha News: ପିଏଚଡି ସ୍କଲାର୍ ଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର! ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗବେଷଣା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଲାଗି ଆଜିଠୁ...

Odisha News: ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗବେଷଣା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (MRIP) ଅଧୀନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗବେଷଣା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ (MRF) ୨୦୨୬-୨୭ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପିଏଚଡି ସ୍କୋଲାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆବେଦନ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରୁଥିବା ଡକ୍ଟରେଟ ଗବେଷକମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା।

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 07, 2026, 05:31 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 05:31 PM IST
Odisha News: ପିଏଚଡି ସ୍କଲାର୍ ଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର! ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗବେଷଣା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଲାଗି ଆଜିଠୁ...

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ୱାୟାନାଡରେ ଭୂମିସ୍ଖଳନ ୨ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ୬ ଆହତ
Odia News1 hr ago
2
Odisha news1 hr ago
3
Rath Yatra 20261 hr ago
4
Odia News1 hr ago
5
Odia News2 hrs ago