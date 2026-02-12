Bharat Bandh: ଭାରତ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ: ବାଟରେ ଅଟକିଲା ବରଗାଡ଼ି, ଜୟଦେବ ବିହାରରେ ଅସହାୟ ବର

Advertisement
ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଶ୍ରମ ନୀତି ବିରୋଧରେ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରମିକ ସଙ୍ଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା 'ଭାରତ ବନ୍ଦ'ର ପ୍ରଭାବ ରାଜଧାନୀରେ ବେଶ୍ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି।

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଶ୍ରମ ନୀତି ବିରୋଧରେ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରମିକ ସଙ୍ଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା 'ଭାରତ ବନ୍ଦ'ର ପ୍ରଭାବ ରାଜଧାନୀରେ ବେଶ୍ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ବନ୍ଦ ଜଣେ ବର ପାଇଁ ପାଲଟିଥିଲା ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ବାଲେଶ୍ୱରର ସୋରରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଜଣେ ବର ବନ୍ଦ ପାଳନକାରୀଙ୍କ ଜିଦ୍ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଫସି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।

ବିବାହ ବେଦୀ ବଦଳରେ ରାଜପଥରେ ବର
ସୋରର ଅବଦୁଲ ଫାହିମ ଖାନ ଆଜି ସକାଳେ ନିଜ ବିବାହ ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୟଦେବ ବିହାର ଛକରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ଅବରୋଧ କରିବା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ସେଠାରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବାହାଘର ଲଗ୍ନ ବିତିଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ହଜାର ହଜାର ଗାଡ଼ି ସହ ବରଗାଡ଼ିଟି ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଫିକ ଜାମରେ ଫସି ରହିଥିଲା।

ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଅବଦୁଲ
ସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଥିଲା ଯେ, ବର ଅବଦୁଲ ନିଜେ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ,
"ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଆଜି ବନ୍ଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାହାଘର ତାରିଖ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିର ହୋଇସାରିଥିଲା। ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ଏବେ ଆମେ ତାରିଖ ବଦଳାଇ ପାରିବୁନି। ଦୟାକରି ଆମକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ।"

ପୋଲିସର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ଖୋଲିଲା ରାସ୍ତା
ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ରହିବା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିଛି ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅବଦୁଲ ନିଜ ବିବାହ ପାଇଁ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲେ।

ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦର ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରଭାବ
ଶ୍ରମିକ ସଙ୍ଗଠନଗୁଡ଼ିକର ଏହି ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ (ସକାଳ ୬ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬) ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେଡି ଏହି ବନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି।

ଭାରତ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ: ବାଟରେ ଅଟକିଲା ବରଗାଡ଼ି, ଜୟଦେବ ବିହାରରେ ଅସହାୟ ବର
