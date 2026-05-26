Crime News: GRP କନଷ୍ଟେବଳ ସୌମ୍ୟ ରଂଜନଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲା, ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ

Crime News: ବାଲିଅନ୍ତାରେ (GRP) ଜିଆରପି କନଷ୍ଟେବଳ ସୌମ୍ୟ ରଂଜନ ସ୍ବାଇଁ ହତ୍ୟା ମାମଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ଆଉ ଜଣେ ଗିରଫ ହୋଇଛି। ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିନୋଦ ବେହେରାକୁ ଗିରଫ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ୍ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଇନ୍ଦୁପୁରରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ୍ ଗିରଫ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ନଗରର ବାସିନ୍ଦା ବିନୋଦ କୁମାର ବେହେରା (୪୮) ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି।
Trending Photos
Crime News: ବାଲିଅନ୍ତାରେ (GRP) ଜିଆରପି କନଷ୍ଟେବଳ ସୌମ୍ୟ ରଂଜନ ସ୍ବାଇଁ ହତ୍ୟା ମାମଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ଆଉ ଜଣେ ଗିରଫ ହୋଇଛି। ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିନୋଦ ବେହେରାକୁ ଗିରଫ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ୍ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଇନ୍ଦୁପୁରରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ୍ ଗିରଫ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ନଗରର ବାସିନ୍ଦା ବିନୋଦ କୁମାର ବେହେରା (୪୮) ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି।
ଏହି ମାମଲାରେ ୭ ମଇ, ୨୦୨୬ (ଗୁରୁବାର) ଦିନ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ କଥିତ ଭିଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଜଣେ ୩୨ ବର୍ଷୀୟ GRP କନଷ୍ଟେବଳଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୧୬ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଏକ ସରକାରୀ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ, CID କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଏହି ମାମଲାକୁ CID CB PS କେସ୍ ନମ୍ବର 06/2026 ତାରିଖ 09.05.2026 ଭାବରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଛି, ଯାହା ବାଲିଅନ୍ତା PS କେସ୍ ନମ୍ବର 221 ରୁ 2026 ର ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା (BNS), 2023 ର ଧାରା 103(1)/3(5) ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉଭା ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଦେଇଛନ୍ତି।
ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଏହି ଘଟଣା ବାଲିଅନ୍ତା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଭିଙ୍ଗାରପୁର-କାଜା ଅଞ୍ଚଳର ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି। ଯେଉଁଠାରେ ଦୁଇଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ (GRP) କନେଷ୍ଟବଳ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ (32) ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ରାଉତଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ।
ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ସୌମ୍ୟ ଏବଂ ଓମ୍ ଏକ ସ୍କୁଟରରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଦୁଇ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମହିଳାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁହେଁ ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଜଣେ ମହିଳା ଆହୁରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଗଳାକାଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୋଷାକ ଚିରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା।
ଘଟଣା ପରେ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳେ ଏକାଠି ହୋଇ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ସେଥିରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ସୌମ୍ୟଙ୍କୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବାଳକାଟି କମ୍ୟୁନିଟି ହେଲଥ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ହେପାଜତରେ ଅଛି।
ତଦନ୍ତରୁ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।
ଦୁଇ ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ,ପୋଲିସ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ବଳାତ୍କାର ଉଦ୍ୟମ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜିକୃତ କରିଛି। ଭିଡ ଲିଞ୍ଚିଂ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପୃଥକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି।