ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଗୁଡାରି ରେଞ୍ଜ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ

ରାୟଗଡ଼ା ଗୁଡାରି ରେଞ୍ଜ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ସୁକୁମାର ଦୁଃଖୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ଅଟକ ଅଛନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ସେ ୨.୩୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇ ଯାଉଥିଲେ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Apr 12, 2026, 07:47 PM IST

Crime News: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡାରି ରେଞ୍ଜର ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ସୁକୁମାର ଦୁଃଖୁ । କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ନବରଙ୍ଗପୁରର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ସେତୁ ନିକଟରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସର ଏକ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ସୁକୁମାରଙ୍କୁ ଅଟକାଯାଇଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଦୁଃଖୁ ତାଙ୍କ ଅଫିସ ଗାଡ଼ି (ବୋଲେରୋ)ରେ ଗୁଡାରିରୁ ନବରଙ୍ଗପୁରର ସେନାପତି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ । 

ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ୨.୩୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସନ୍ଦେହଜନକ ବେଆଇନ୍ ଅର୍ଜିତ ନଗଦ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଦୁଖୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଜବତ ହୋଇଥିବା ନଗଦର ଉତ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିନଥିବାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଗଦ ୨.୩୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହିତ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନଂ- OD18K-7041 ଥିବା ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ି ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ, DA ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଶ୍ରୀ ଦୁଖୁଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ୩ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ତଲାସ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।

Soubhagya Ranjan Mishra

