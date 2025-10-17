ନାହିଁ ଆଉ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଧାଡ଼ିରେ ରହି ଭକ୍ତ ବେଦମ୍ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କେବଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୁହେଁ ପଞ୍ଚ ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁଠି ସମସ୍ୟା। କାଳିଆ ଦର୍ଶନ ଆଉ ସହଜ ନୁହେଁ। ସବୁ ସ୍ଥାନରେ କଟକଣା ଆଉ କଟକଣା।
Gundicha temple: ଧର୍ମ ମାସରେ ଅଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ। ହବିଷ୍ଯାଳୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ବେଦୀ ଦର୍ଶନ। ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଓ ଦର୍ଶନାର୍ଥି। ତାଲା ପଡିଛି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର। ସେପଟେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ କହିଛନ୍ତି ଖୁବଶୀଘ୍ର ଖୋଲିବ ଆଉ ହେବ ଟିକେଟ ଦର୍ଶନ। ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଝାଡିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଓ ଗବେଷକ।
ଚାଲିଛି ଧର୍ମ ମାସ କାର୍ତ୍ତିକ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗିଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି ଚହଳି। କିଏ ସରକାରୀ ଶିବିରରେ ରହି ହବିଷ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ ବିଭିନ୍ନ ମଠ ବାଡ଼ିରେ। ହେଲେ ପ୍ରଶାସନିକ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ମଠ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଓ ଦର୍ଶନାର୍ଥି। ଧର୍ମ ମାସ କାର୍ତ୍ତିକରେ ପାଉନାହାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ବେଦୀ ଦର୍ଶନ। ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସି ସିଂହଦ୍ଵାର ସମ୍ମୁଖରୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ। ସିଂହଦ୍ଵାର ନିକଟକୁ ଗଲେ ଛାଡ଼ିବା ତ ଦୁରର କଥା ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ।
ଏହି ପବିତ୍ର ମାସରେ ଭକ୍ତମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯିବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଧାଦାମୋଦର ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ଅବଢ଼ା ଖାଇବୁ, ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରେ ଜନ୍ମ ବେଦୀ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ହେଲେ ଆଉ ସେସବୁ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଆଳରେ ବର୍ଷବର୍ଷ ଧରି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି। ଫଳରେ ଜନ୍ମ ବେଦୀ ଦର୍ଶନ କରିନପାରି ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଦର୍ଶନାର୍ଥି।
ସେପଟେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଭିତର ପାର୍ଶ୍ବରେ ମରାମତି ଚାଲିଥିବାରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଖୁବଶୀଘ୍ର ମରାମତି ସରିବ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ବେଦୀ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେଟ ଦର୍ଶନ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ତେବେ କେବେ ଖୋଲିବ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଆଉ କେବେ ମିଳିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ବେଦୀ ଦର୍ଶନ ସେହି ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା।