Add Zee Business As A Preferred Source
App

Puri News: ଅକ୍ଟୋବରରେ ଖୋଲିବ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର

Puri News: ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଖୋଲିପାରେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର। ପରିଚାଳନା କମିଟି ମୋହର ପରେ ଖୋଲିବ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର।ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ହେବ ରାମ୍ପ । ।ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ, ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମର ସ୍ଥିତି ପରଖିଛନ୍ତି।

Reported BySanjaya Kumar Mohapatra
Published: Sep 19, 2026, 10:38 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 10:38 PM IST
Puri News: ଅକ୍ଟୋବରରେ ଖୋଲିବ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News Today: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଓଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଘଟଣାରେ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଘୋଷଣ
2
3
4
5