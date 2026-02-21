ଲଗାତାର ୧୨ ବର୍ଷ: ଚଳିତ ବର୍ଷ ବି ହେଲାନି ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ‘ହାଣ୍ଡିଭଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା’

Advertisement
Lingaraj Temple: ସେବାୟତ ବିବାଦର ସମାଧାନ ନହେବାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ‘ହାଣ୍ଡିଭଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା’ ବନ୍ଦ ରହିଛି। 

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସେବାୟତ ବିବାଦର ସମାଧାନ ନହେବାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ‘ହାଣ୍ଡିଭଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା’ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଶନିବାର ଏହି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିବାଦର ସମାଧାନ ନହୋଇପାରିବାରୁ ଲଗାତାର ୧୨ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ଅଧାରେ ଅଟକି ରହିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ଅସନ୍ତୋଷ ଓ ନିରାଶା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

କାହିଁକି ଅଟକିଛି ପରମ୍ପରା?
କପିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ନୀତିକାନ୍ତି କରିବାର ଅଧିକାରକୁ ନେଇ ଦୁଇ ସେବାୟତ ଗୋଷ୍ଠୀ — ଖୁଣ୍ଟିଆ ଏବଂ ମାଳିଆ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଗଣ୍ଠି ଫିଟାଇବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ।

ପ୍ରଶାସନର ଉଦ୍ୟମ ହେଲା ବିଫଳ
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅମୃତ ଋତୁରାଜଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ସେବାୟତଙ୍କ ସହ ଅନେକ ଥର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜ ଜିଦ୍‌ରୁ ଓହରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିବାରୁ ଏହି ଆଲୋଚନା ଶେଷରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।

କ’ଣ ଏହି ‘ହାଣ୍ଡିଭଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା’ର ମହତ୍ତ୍ୱ?

  •   ଶନି ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି: ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଏହି ଯାତ୍ରା ଶନି ଗ୍ରହଙ୍କ କୁପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ।
  •   ଯାତ୍ରାର ବିଧି: ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ, ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଏକ ଭବ୍ୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ମା’ ପାର୍ବତୀ, ଦୁର୍ଗା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବଙ୍କ ସହ କପିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କରନ୍ତି।
  •   ହାଣ୍ଡି ଭଙ୍ଗାର ରହସ୍ୟ: କପିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ନୂଆ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ଠାକୁର ସେଠାରୁ ବାହାରି ଫେରିବା ସମୟରେ ଏହି ହାଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକୁ ଭଙ୍ଗା ଯାଏ, ଯାହାକୁ ଆଧାର କରି ଏହାର ନାମ ‘ହାଣ୍ଡିଭଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା’ ହୋଇଛି।

"ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ପବିତ୍ର ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ରହିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଉଛି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବିବାଦର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ।"

