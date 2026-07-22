Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Anita Kisku Surrenders: ମାଓ ସଂଗଠନକୁ ବଡ଼ ଝଟକା: ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ କ୍ଷେତ୍ର କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଅନିତା କିସ୍କୁ

Anita Kisku Surrenders: ମାଓ ସଂଗଠନକୁ ବଡ଼ ଝଟକା: ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ କ୍ଷେତ୍ର କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଅନିତା କିସ୍କୁ

ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଓବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇ ରହିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନିତା କିସ୍କୁଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ସଂଗଠନର ମନୋବଳ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ସହ ଅନ୍ୟ ଉଗ୍ରବାଦୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରିପାରେ ବୋଲି ସୁରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 22, 2026, 05:03 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 05:03 PM IST
Anita Kisku Surrenders: ମାଓ ସଂଗଠନକୁ ବଡ଼ ଝଟକା: ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ କ୍ଷେତ୍ର କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଅନିତା କିସ୍କୁ
Image Credit: Image Source: Social Media X

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରରୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ବ୍ୟାପିଲାଣି ଛାତ
Dharmendra Pradhan45 min ago
2
NEET Controversy India1 hr ago
3
Odisha Coastal HighWay1 hr ago
4
Terrorist attack2 hrs ago
5
cm mohan charan majhi3 hrs ago