/Anita Kisku Surrenders: ମାଓ ସଂଗଠନକୁ ବଡ଼ ଝଟକା: ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ କ୍ଷେତ୍ର କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଅନିତା କିସ୍କୁ

Anita Kisku Surrenders: ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ହାର୍ଡକୋର ମହିଳା ମାଓବାଦୀ ଅନିତା କିସ୍କୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସମ୍ମୁଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ମାଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଅନିତାଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣକୁ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିମାନେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ଭାବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅନିତା କିସ୍କୁ ଭାରତର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି (ମାଓବାଦୀ)ର କ୍ଷେତ୍ର କମିଟିର ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ପଡ଼ୋଶୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଓବାଦୀ ସଂଗଠନର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସାମିଲ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ୫୦ରୁ ଅଧିକ ଆପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏଥିରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ, ବିସ୍ଫୋରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଗ୍ରବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହ ଜଡ଼ିତ ମାମଲା ସାମିଲ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି।
ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସରକାରଙ୍କ ପୁନର୍ବାସ ନୀତି ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଉଗ୍ରବାଦ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ଫଳରେ ଅନେକ ମାଓବାଦୀ ସଂଗଠନ ଛାଡ଼ି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଅନିତା କିସ୍କୁଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଭିଯାନର ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଓବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇ ରହିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନିତା କିସ୍କୁଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ସଂଗଠନର ମନୋବଳ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ସହ ଅନ୍ୟ ଉଗ୍ରବାଦୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରିପାରେ ବୋଲି ସୁରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପରେ ଅନିତା କିସ୍କୁଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ପୁନର୍ବାସ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ଓ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେହିପରି ତାଙ୍କଠାରୁ ମାଓ ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିମାନେ ପଚରାଉଚରା କରିପାରନ୍ତି।