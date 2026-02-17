ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶରେ ଆସିବ ବେଗ: ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ

Advertisement
Odisha News: ରାଜ୍ୟର ବିକାଶକୁ ଆହୁରି ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ। ଗତବର୍ଷର ସଫଳତା ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷ କରିବାକୁ ବିଭାଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Feb 17, 2026, 10:17 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟର ବିକାଶକୁ ଆହୁରି ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ। ଗତବର୍ଷର ସଫଳତା ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷ କରିବାକୁ ବିଭାଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପୂର୍ତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଆଜି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ବିଭାଗୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ବଜେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।

ଲୋକସେବା ଭବନ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ବୈଠକରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମୁଖ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଅଗ୍ରଗତି ପରଖିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ଗୁଣବତ୍ତା ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ବଜେଟ୍ ଅର୍ଥର ସଠିକ୍ ବିନିଯୋଗ ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି।

ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:

  •   ନୂଆ ରାସ୍ତା ଉପରେ ନଜର: ଅନ୍ୟ ବିଭାଗରୁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଥିବା ନୂଆ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକର ସଂପ୍ରସାରଣ ଓ ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି।
  •   ଗୁଣବତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ: ସମସ୍ତ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ମାନ ଯେପରି ଉନ୍ନତ ରହେ, ସେଥିପାଇଁ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
  •   ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ: ଏକାମ୍ର, ସାମଲେଇ ଏବଂ ଅବଢ଼ା ପରି ବଡ଼ ବଡ଼ ସରକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
  • ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା, ସେତୁ ଓ ସରକାରୀ କୋଠା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ବୈଠକରେ କିଏ ସବୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ:
ଏହି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଇଞ୍ଜିନିୟର-ଇନ-ଚିଫ୍ (EIC) ତଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ଇଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପାଢ଼ୀ, ଇସିଆଇ (ସିଭିଲ୍) ଇଂ ସତ୍ୟବ୍ରତ ବେହେରା, ଇସିଆଇ (ରାସ୍ତା) ଇଂ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ନାୟକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ରତିକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

