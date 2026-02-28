କୋରାପୁଟରେ ୨୨୫ କୋଟିର ହାସିସ୍ ଅଏଲ୍ ଜବତ: ତଦନ୍ତ ପାଇଁ SIT ଗଠନ କଲା ପୋଲିସ

Hashish Oil Racket in Koraput: ଓଡ଼ିଶା-ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତରେ ଚାଲିଥିବା ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ନିଶା କାରବାରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ।
କୋରାପୁଟ: ଓଡ଼ିଶା-ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତରେ ଚାଲିଥିବା ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ନିଶା କାରବାରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ। ପ୍ରାୟ ୨୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ହାସିସ୍ ଅଏଲ୍ (Hashish Oil) ଜବତ ହେବା ପରେ ଏବେ ଏହି ଘଟଣାର ଚେର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ ବା SIT ଗଠନ କରାଯାଇଛି।
ଜଳାପୁଟ ଜଳାଶୟ ମଝିରେ ଚାଲିଥିଲା 'ମିନି ଲ୍ୟାବ୍'
ଗତ ଫେବୃଆରୀ ୨୬ ତାରିଖରେ ଏକ ଦୁଃସାହସିକ ଅପରେସନ କରିଥିଲା କୋରାପୁଟ ପୋଲିସ। ଜଳାପୁଟ ଜଳାଶୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏକ ନିଛାଟିଆ ଦ୍ୱୀପ ଓ ତା’ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏହି ନିଶା କାରବାର ଚାଲିଥିଲା। ଏଠାରେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ କାରଖାନା ତିଆରି କରି ଗଞ୍ଜେଇରୁ ହାସିସ୍ ଅଏଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିଲା। ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ସେଠାରୁ:
୩୦ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଧରାପଡ଼ିଲା ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ
ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଖସି ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ପୋଲିସ ଡ୍ରୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ସହ ସବୁ ରାସ୍ତା ସିଲ୍ କରିଦେଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ୩୦ ଘଣ୍ଟାର ଅପରେସନ ପରେ ଏହି ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ କାରବାରର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପଟଦାର ସମେତ ୬ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।
"ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଖସିଯିବାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହେଲୁ," ବୋଲି ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି କନୱର ବିଶାଳ ସିଂ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
କାହିଁକି ଗଠନ ହେଲା SIT?
ଏହି ଘଟଣା କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ସୀମିତ ନାହିଁ। ଏହି ନେଟୱର୍କ କେତେ ଦୂର ଲମ୍ବିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଆଉ କେଉଁମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ କରିବ। ଏହି ବ୍ୟବସାୟର ଆର୍ଥିକ କାରବାର ବା 'ମନି ଟ୍ରେଲ୍' ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ନଜର ରଖିଛି।