ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ହାଇସ୍କୁଲ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଗିରଫ

Zee OdishaOdisha Stateଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ହାଇସ୍କୁଲ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଗିରଫ

କେନ୍ଦ୍ରପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବକେୟା ଦରମା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: May 18, 2026, 02:42 PM IST

Vigilance Case: ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡିଛନ୍ତି  କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମହାକାଳପଡ଼ା ନିକଟସ୍ଥ ଚଡ଼େଇଗୁଆନସ୍ଥିତ ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରଘୁନାଥ ଦାସ । ବକେୟା ଦରମା ଆଦାୟ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ସେହି ସ୍କୁଲର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥିବା ଏବଂ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। 

ସୂଚନା ମୁତାବକ, ନୂତନ କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ ଅଗଷ୍ଟ, ୨୦୨୫ରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପରଠାରୁ ଦରମା ପାଇ ନଥିଲେ। କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦରମା ଉଠାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର DEO କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ DDO (ଡ୍ରାଇଂ ଏବଂ ଡିବର୍ସିଂ ଅଧିକାରୀ)ଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାନ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଆସୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀ ଦାସ ତାଙ୍କ ବକେୟା ଦରମା ଉଠାଇବା ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏହା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ସେ ଭିଜିଲାନ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଘଟଣା ବାବଦରେ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସୂଚନା ପାଇ, ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସର ଏକ ଟିମ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରୁଥିବା ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କୁ ଧରିଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କ ନିକଟରୁ ୫ ହଜାର ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଫାଶ ପରେ, DA ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ତଲାସ ଚାଲିଛି।

ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ, କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପିଏସ୍ କେସ୍ ନମ୍ବର ୨୦/୨୦୨୬ ଧାରା ୭ ପିସି (ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ, ୨୦୧୮ ଅନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀ ଦାସ, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି।

