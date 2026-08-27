ଜାହାଜରୁ ଉଦ୍ଧାର ୨କ୍ରୁ ମେମ୍ୱରଙ୍କୁ ପଠାଯିବ ଚୀନ୍

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ MV Ocean Winner ଜାହାଜ ବୁଡ଼ିବା ଘଟଣାରେ ପାରାଦୀପରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ୨ କ୍ରିଓ ସଦସ୍ୟ । ପହଞ୍ଚିଥିବା ଉଦ୍ଧାର ୨ କ୍ରିଉ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି । ଉଭୟେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଭାଷାଗତ ଫରକ ପାଇଁ କ’ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ବୁଝା ପଡ଼ୁନି । କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜାହଜା ବୁଡ଼ିଲା ସେନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇପାରନ୍ତି ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ୨ କ୍ରିଉ ସଦସ୍ୟ ।
ଜାହଜ ବୁଡିବା ପରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ରେ ଜୀବନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲେ ୨ ଚାଇନିଜ୍ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ । ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବିଶାଖାପାଟଣା ନିଆଯାଇଥିଲା। ପାରାଦୀପରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଥିଲା । ଦୁଇ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ କୋଲକାତା ଦେଇ ଚୀନ୍ ପଠାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଦୁଇ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଜାହାଜ ବୁଡ଼ିବା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ସୂଚନା ମିଳିପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଖୋଜ ଥିବା ୨୨ଜଣ ନାବିକଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଗତ ୨୦ ତାରିଖ ରାତିରେ ଓସେନ୍ ୱିନର୍ ଜାହାଜ ଲୁହାପଥର ବୋଝେଇ କରି ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଛାଡି ଚୀନ୍ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲା । ପାରାଦୀପରୁ ପ୍ରାୟ ୨୩୦ ନଟିକାଲ ମାଇଲ୍ ଦୂରରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଜାହଜ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ଜାହାଜରେ ମୋଟ୍ ୨୪ ଜଣ ନାବିକ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମଧ୍ୟରୁ ୨ ଜଣ ଜୀବନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚୀନ୍ ର ୧୮ଜଣ, ମିଆଁମାରର ୩ଜଣ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶର ଜଣେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ।