Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଜାହାଜରୁ ଉଦ୍ଧାର ୨କ୍ରୁ ମେମ୍ୱରଙ୍କୁ ପଠାଯିବ ଚୀନ୍

ଜାହଜ ବୁଡିବା ପରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ରେ ଜୀବନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲେ ୨ ଚାଇନିଜ୍ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ । ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବିଶାଖାପାଟଣା ନିଆଯାଇଥିଲା। ପାରାଦୀପରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଥିଲା ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 27, 2026, 02:57 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 02:57 PM IST
ଜାହାଜରୁ ଉଦ୍ଧାର ୨କ୍ରୁ ମେମ୍ୱରଙ୍କୁ ପଠାଯିବ ଚୀନ୍
Image Credit: ଦୁଇ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ କୋଲକାତା ଦେଇ ଚୀନ୍ ପଠାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Nepal Flood: ନେପାଳ ବନ୍ୟାରେ ଓଡିଆ ଦମ୍ପତ୍ତି ନିଖୋଜ
2
3
4
5