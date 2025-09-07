ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବୁଝିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଦେଲେ ବଡ଼ ସୂଚନା

ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଭୁବନେଶ୍ବର ଏମ୍ସରେ ପହଞ୍ଚି ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି । ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂହଙ୍କ ସହ ମିଶି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଲିଉଡ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ଲିଭର ରୋଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡିତ ହୋଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅଛନ୍ତି । ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଭୁବନେଶ୍ବର ଏମ୍ସରେ ପହଞ୍ଚି ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି । ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂହଙ୍କ ସହ ମିଶି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିଛି । ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସର ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ସହ ମଧ୍ୟ କଥାବର୍ତ୍ତା ହେବୁ । ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ । ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ସହ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ କି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତର ରଖି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଅଭିନେତା ଶ୍ରୀତମ ଦାସ, ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ କଳାକାର ଅଭିଜିତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ । ଏଥିସହ ଓଲିଉଡର ଅନେକ କଳାକାର ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଶଂସକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିଜିତଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ । ସେ ଅଧ୍ୟାପକ ଚାକିରି ଛାଡି କଳାକାର ରାସ୍ତାକୁ ଆପଣାଇଥିଲେ । 'ନଡିଆରେ ଲାଗିଥାଉ କତା ଲୋ ଗଜ ମୁକୁତା' ଭଜନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ଅନେକ ଆଇଟମ୍ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ । ତାଙ୍କ ଗୀତର ନିଆରାପଣ ଖୁବ ବାରି ହୋଇଯାଏ । ଆଇଟମ୍ ଗୀତ ମଧ୍ୟରେ 'କଞ୍ଚା ହଳଦୀ', 'ଆଇବୁ ଲୋ ଆଇବୁ ଲୋ', ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗୀତ ମଧ୍ୟରେ 'ବାଳିକା ବଧୂ', 'ନୀଳ ନୟନା' ଏପରି ଶତାଧିକ ଗୀତ ରହିଛି । ବିଶେଷ କରି ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ମେଲୋଡି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଅଭିଜିତଙ୍କୁ ଅଧିକ ଖୋଜା ପଡିଥାଏ । କେବଳ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହେଁ ବରଂ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଜିତ ମେଲୋଡି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ, ଅଭିଜିତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ପରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ପୁଅ ଖୁବ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ।
