Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Food Adulteration: ଖାଦ୍ୟରେ ଅପମିଶ୍ରଣ ରୋକିବାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ,୯୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦାୟ, ୪୩୧ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ

Food Adulteration: ଖାଦ୍ୟରେ ଅପମିଶ୍ରଣ ରୋକିବାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ,୯୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦାୟ, ୪୩୧ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ

Food Adulteration:ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଖାଦ୍ୟରେ ଅମିଶ୍ରଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୯୫.୯୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ ଏହି ବିବରଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।

Written ByNarmada Behera
Published: Sep 28, 2026, 02:37 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 02:37 PM IST
Food Adulteration: ଖାଦ୍ୟରେ ଅପମିଶ୍ରଣ ରୋକିବାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ,୯୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦାୟ, ୪୩୧ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ ସ୍ଥଗିତ, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜକୁ ୮ ୱିକେଟରେ ହରାଇଲା ଭାରତ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
2
3
4
5