/Food Adulteration: ଖାଦ୍ୟରେ ଅପମିଶ୍ରଣ ରୋକିବାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ,୯୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦାୟ, ୪୩୧ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ

Food Adulteration:ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଖାଦ୍ୟରେ ଅମିଶ୍ରଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୯୫.୯୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ ଏହି ବିବରଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଲଙ୍କ ଏକ ତଦନ୍ତର ଉତ୍ତର ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ କରାଯାଉଛି। ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ,କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରୁ ମୋଟ୍ ୭,୩୯୨ ଆଇନଗତ ନମୁନା ଏବଂ ୩୨,୪୯୮ ଟି ନିରୀକ୍ଷଣ ନମୁନା ଉଠାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ୪୨୭.୮୬ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମିଶ୍ରଣ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ଏବଂ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। କେବଳ କଟକରେ,୭୧ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମିଶ୍ରଣ ପନିର ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ନିଆଳିରେ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ୨୭୫ ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା।
ପନିର ଏବଂ ଛେନା ଭେଜାଲକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ମୋଟ ୧୮ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା।ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋଟ ୪୩୧ଟି ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ୨୯୮ ଟି ବିଚାର ମାମଲା ଏବଂ ୧୩୩ଟି ମାମଲା ରହିଛି।ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଉଲ୍ଲଂଘନ ପ୍ରତି ସରକାର ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି, ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନଜର ଏବଂ କଠୋର ଯାଞ୍ଚ ଜାରି ରହିବ।