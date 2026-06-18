କେନ୍ଦୁଝରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଡି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ

କେନ୍ଦୁଝର: ତେଲକୋଇ ଥାନା ୪୯ ନମ୍ୱର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଦୁର୍ଘଟଣା । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମୟୁରଭଞ୍ଜ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଜଗମୋହନପୁର ଛକରେ ହମ୍ପସ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଆଗରେ ଯାଉଥିବା ପାଇଲଟିଙ୍ଗ ଗାଡି ହଠାତ ବ୍ରେକ ମାରିବାରୁ ପଛରେ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଡି ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା ।
ସୌଭାଗ୍ୟ ବଶତଃ ମନ୍ତ୍ରୀ ବସିଥିବା ଗାଡିର ସୁରକ୍ଷା ବେଲୁନ ବାହାରି ଯିବାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଯାଇଥିଲେ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗାଡ଼ିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ।
Also Read- Gold Rate: ସୁନା ଦର ଖସିଲା, ଗ୍ରାହକ ଲାଭରେ...
Also Read- ଖୁସି ଖବର ! ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ବଢିଲା...