Add Zee Business As A Preferred Source
App

କେନ୍ଦୁଝରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଡି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ

ଜଗମୋହନପୁର ଛକରେ ହମ୍ପସ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଆଗରେ ଯାଉଥିବା ପାଇଲଟିଙ୍ଗ ଗାଡି ହଠାତ ବ୍ରେକ ମାରିବାରୁ ପଛରେ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଡି ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 18, 2026, 07:36 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 07:36 PM IST
କେନ୍ଦୁଝରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଡି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଖୁସି ଖବର ! ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ବଢିଲା...
Odia News1 hr ago
2
Odia News2 hrs ago
3
Sital Sasthi Utsav2 hrs ago
4
Deepali Das2 hrs ago
5
Odia News3 hrs ago