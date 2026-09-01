Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ନୂଆ ପ୍ରୟାସ, ୫୪୯୪ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଚିକିତ୍ସା ସେବା

ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ନୂଆ ପ୍ରୟାସ, ୫୪୯୪ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଚିକିତ୍ସା ସେବା

ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଆଧାର କରି କମ୍ପାନୀ ପ୍ରାଥମିକ ଯତ୍ନ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ବିଶେଷଜ୍ଞ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ପ୍ରତିଷେଧକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପଦକ୍ଷେପକୁ ସମନ୍ୱିତ କରୁଥିବା ଏକ ସାମଗ୍ରିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡିର ସିଜିମାଳି ଏବଂ କୋଡିଙ୍ଗାମାଳି ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖଣିରେ ଏହାର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରସାରକୁ ବିସ୍ତାର କରୁଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 01, 2026, 09:17 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 09:17 PM IST
ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ନୂଆ ପ୍ରୟାସ, ୫୪୯୪ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଚିକିତ୍ସା ସେବା

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Jagannath Darshan: ଆସନ୍ତାକାଲି ୪ ଘଣ୍ଟା ୩୦ ମିନିଟ୍ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି...
2
3
4
5