/ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ନୂଆ ପ୍ରୟାସ, ୫୪୯୪ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଚିକିତ୍ସା ସେବା

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦୁର୍ଗମ ଗ୍ରାମରେ ରହୁଥିବା ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସମୟୋଚିତ ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଇବା ଅନେକ ସମୟରେ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ହୋଇ ରହିଛି। ଦୀର୍ଘ ପଥ ଯାତ୍ରା, ସୀମିତ ପରିବହନ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସେବାର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଳମ୍ବ କରିପାରେ, ବିଶେଷ କରି ଗର୍ଭବତୀ ମା', ଶିଶୁ ଏବଂ ଜରୁରୀ ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ।
ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ କଲ୍ୟାଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏହାର ବିକାଶ ପ୍ରୟାସର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ରହିଛି। ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଆଧାର କରି କମ୍ପାନୀ ପ୍ରାଥମିକ ଯତ୍ନ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ବିଶେଷଜ୍ଞ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ପ୍ରତିଷେଧକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପଦକ୍ଷେପକୁ ସମନ୍ୱିତ କରୁଥିବା ଏକ ସାମଗ୍ରିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡିର ସିଜିମାଳି ଏବଂ କୋଡିଙ୍ଗାମାଳି ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖଣିରେ ଏହାର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରସାରକୁ ବିସ୍ତାର କରୁଛି।
୨୦୨୬ ମସିହା ଏପ୍ରିଲରୁ ଜୁଲାଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବେଦାନ୍ତର ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ୟୁନିଟ (ଏମ୍ଏଚୟୁ) ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ୨୨୫ଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଜରିଆରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାକୁ ସିଧାସଳଖ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ଦୁଆରମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା। ରାୟଗଡ଼ାରେ ୮୫ଟି ଏମ୍ଏଚୟୁ ଶିବିର ୨୫୫୮ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ୧୪୦ଟି ଶିବିର ଅନେକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଗାଁର ୨୯୩୬ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରିଛି। ମିଳିତ ଭାବେ, ଏହି ପ୍ରୟାସଗୁଡ଼ିକ ୫୪୯୪ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ, ମୌଳିକ ନିଦାନ ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା, ଯାହା ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାର ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉନ୍ନତି ଆଣିଥିଲା।
ବେଦାନ୍ତ-ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର (ପିଏଚସି) ଏହି ସେବା ଗୁଡ଼ିକର ପରିପୂରକ, ଯାହା ଘର ନିକଟରେ ଦିନରାତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ରାୟଗଡ଼ାର ପିଏଚସି ସୁଙ୍ଗରରେ ୨୦୨୬ ମଇ ମାସରୁ ଜୁଲାଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ୨୫୬୩ ରୋଗୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ଲାଭ ଉଠାଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ୬୦ଟି ପ୍ରସବ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଇଥିଲା, ଏବଂ ଶୂନ୍ୟ ନବଜାତ ମୃତ୍ୟୁ ବଜାୟ ରଖିଥିଲା, ଯାହା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମାତୃ ଏବଂ ଶିଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ଏହାର ଭୂମିକାକୁ ଦର୍ଶାଇଥିଲା ।
ବେଦାନ୍ତ ସମର୍ପିତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଛି। ୨୦୨୬ ମସିହା ମେ ମାସରୁ ଜୁଲାଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାୟଗଡ଼ାର କାଶିପୁର ବ୍ଲକରେ ୯୫ ଥର ଏହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଜରୁରୀ ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟୋଚିତ ପରିବହନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହିତ କଳାହାଣ୍ଡି ସ୍ଥିତ ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ବ୍ଲକରେ ୫୧ ଥର ଜରୁରୀକାଳୀନ ଯାତାୟାତ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା।
କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଯତ୍ନ ଆଣିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି। କାଶିପୁର ବ୍ଲକ (ସୁଙ୍ଗର ପିଏଚସି) ଏବଂ ମେଲଘରରେ ଆୟୋଜିତ ମଲ୍ଟି-ସ୍ପେଶାଲିଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ୩୫୮ ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଶିଶୁ ଚିକିତ୍ସକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସାମିଲ ଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦୂରତା ଯାତ୍ରା ନକରି ବିଶେଷଜ୍ଞ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରିବେ। କମ୍ପାନୀ ଏହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଗଣା ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଯାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଦୁର୍ଗମ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ରୋଗୀମାନେ ବିନା ଆର୍ଥିକ ବୋଝରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରିବେ।
ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟତୀତ, ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ପ୍ରତିଷେଧକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ସୁଙ୍ଗେର, ଲଦାଖମାନ, ଡୁମେରପାଦର, ମହାଜଲ, ତାରାମୁଣ୍ଡି ଏବଂ ମେଲଘାରା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ଆୟୋଜିତ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଏବଂ ଡେଙ୍ଗୁ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡିର ୨୨୦ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଗ ନିବାରଣ, ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଆଚରଣ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରିଥିଲା।
ସୁସ୍ଥତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଜୀବନର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ | ପିଏଚସି ସୁଙ୍ଗର ଏବଂ ନକ୍ରୁଣ୍ଡିରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ସଚେତନତା ପଦକ୍ଷେପର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ମୋଟ ୨୦୯ ଜଣ ମାଆ ଏବଂ ଯତ୍ନ ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାତୃ ପୁଷ୍ଟିସାଧନ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ତନ୍ୟପାନ ଏବଂ ଶିଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିବେଶନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନକ୍ରୁଣ୍ଡିର ସ୍ଥିତ ନନ୍ଦ ଘରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଛଅଟି ଗାଁର ୭୪ ଜଣ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥିବା ମାଆ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପିଏଚସି ସୁଙ୍ଗରରେ ସମାନ ସଚେତନତା ଅଧିବେଶନ ଶିଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିସାଧନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ମାଆ, ଆଶା କର୍ମୀ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିଥିଲା। ଆଗଧାଡ଼ିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ଏକାଧିକ ଗ୍ରାମରେ ମାତୃ ଏବଂ ଶିଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ତୃଣମୂଳ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା।
ପିଏଚସି ସୁଙ୍ଗରରେ ବେଦାନ୍ତ ପଲ୍ସ ପୋଲିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା, ଯାହା ୯୦ ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିଷେଧକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ତଥା ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ଦିଗରେ ପ୍ରୟାସକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିଲା।
ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସହାୟତା, ବିଶେଷଜ୍ଞ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ମିଳିତ ଭାବେ ସମଗ୍ର ରାୟଗଡା ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ୯୩୦୦ରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ରାୟଗଡ଼ାରେ ଆଗାମୀ ବେଦାନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି ଯାହା ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସୁବିଧା ଏବଂ ଫଳାଫଳକୁ ଉନ୍ନତ କରୁଛି। ଏହି ପ୍ରୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ, ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାକୁ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକର ନିକଟତର କରିବା ଏବଂ ସୁସ୍ଥ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଗଦାନ ଜାରି ରଖିଛି।