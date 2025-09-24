ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡିରେ "ସୁସ୍ଥ ନାରୀ-ସଶକ୍ତ ପରିବାର" ଅଭିଯାନ

ସରକାରଙ୍କ "ସୁସ୍ଥ ନାରୀ - ସଶକ୍ତ ପରିବାର" ଅଭିଯାନକୁ ଆମର ସମର୍ଥନ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଚିକିତ୍ସା ସେବାକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ। ଏହି ପ୍ରୟାସ ଆମର ବ୍ୟାପକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିକାଶ ପ୍ରୟାସର ଏକ ଅଂଶ।”
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ "ସୁସ୍ଥ ନାରୀ ସଶକ୍ତ ପରିବାର" ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ମହିଳା ଏବଂ ପରିବାରକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମିଳିତ ନେତୃତ୍ୱରେ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା। ୧୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ୨ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ସାମୁଦାୟିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର , ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ସୁବିଧାରେ ୧୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି।
ଏହି ଅଭିଯାନର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ କଳାହାଣ୍ଡିର ନାକରୁଣ୍ଡିର ପିଏଚସି ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ାର କାଶୀପୁରର ସିଏଚସିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା। ଏହାର ମୋବାଇଲ୍ ହେଲଥ ୟୁନିଟ୍ (MHU) ସହିତ ଡାକ୍ତରୀ କର୍ମଚାରୀ, ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଶିବିରଗୁଡ଼ିକ ୪୬୮ ମହିଳା ଏବଂ ୪୧୦ରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରିଥିଲା। ଏହି ପ୍ରଚାର ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇ, କମ୍ପାନୀ ରାମପୁର ଏବଂ ସୁଙ୍ଗେରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଗାମୀ ଶିବିରଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିବ।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ କହି ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମର ସିଇଓ ରାଜୀବ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, “ସୁସ୍ଥ ମହିଳାମାନେ ସୁସ୍ଥ ପରିବାର ଏବଂ ସଶକ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମୂଳଦୁଆ। ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମରେ, ଆମେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଅଧିକ ସୁଲଭ କରିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ, ବିଶେଷକରି ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ। ସରକାରଙ୍କ "ସୁସ୍ଥ ନାରୀ - ସଶକ୍ତ ପରିବାର" ଅଭିଯାନକୁ ଆମର ସମର୍ଥନ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଚିକିତ୍ସା ସେବାକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ। ଏହି ପ୍ରୟାସ ଆମର ବ୍ୟାପକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିକାଶ ପ୍ରୟାସର ଏକ ଅଂଶ।”
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ଥିବା କାଶୀପୁରର କମ୍ୟୁନିଟି ହେଲଥ ସେଣ୍ଟରର ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ନେତ୍ରାନନ୍ଦ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, “ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମର ଅତିରିକ୍ତ ସହାୟତା ଆମକୁ ସମୟୋଚିତ ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ସହିତ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିଛି। ଏହି ସହଯୋଗ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ମହିଳାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି।”